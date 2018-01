Lo hizo otra vez: polémica por la visita de Vicky Xipolitakis al Hospital de Niños

Aunque sus intenciones pueden ser buenas y genuinas, lo cierto es que cada acto que realiza Victoria Xipolitakis genera polémica y fuertes críticas. En este caso, la rubia decidió llevar juguetes para Navidad al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, y su presencia generó problemas con una ex paciente que la denunció a través de las redes.

Victoria Xipolitakis entregó juguetes en el Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez para Navidad.

Con una bolsa llena de regalos, la ex vedette se disfrazó de "mamá noel", y asistió al centro médico para visitar cada una de las habitaciones donde había niños. Allí, le entregó distintos juguetes a los chicos, quienes pidieron a sacarse fotos con la rubia.

Sin embargo, no todo fue alegría, porque la acción solidaria trajo consigo una denuncia que hizo una joven, llamada María Agustina Hermosa, quien aseguró en Facebook que por la presencia de Xipolitakis en el hospital, le habían prohibido llevar sus juguetes y repartirlos dentro del centro de salud.

"Todos los 1° de enero, junto con mi familia concurrimos a dicho hospital regalando juguetes a esos niños que están pasando por un feo momento. Hoy por primera vez, luego de 25 años, no pudimos entregarlos ya que por un acto ridículo de un personaje mediático (Victoria Xipolitakis), las autoridades del hospital decidieron denegarle el ingreso a todas las personas ajenas a la institución", escribió la chica indignada.

Además, aclaró que su agradecimiento con el centro médico es infinito, ya que cuando tenía sólo apenas 45 días de vida sufrió de un problema de salud, y mientras estaba internada, recibió su primer juguete de una familia que había ido a donar.

"Enojo y bronca es lo que tenemos con mi familia para con esta mediática! ¿Cómo esta persona concurrió a este lugar y se sacó fotos con pacientes oncológicos? Años hace que realizamos esto y nunca se nos cruzo por la cabeza sacarnos fotos", comentó disgustada.

Por su parte, Victoria explicó en diálogo con Diario Show, que las fotos que publicó en sus redes sociales fueron enviadas por los familiares de los propios niños, y que fueron compartidas con su autorización.

"Me quedo con las palabras de los chicos, de los familiares y de la gente del hospital que todavía sigo en contacto y están muy agradecidos. Yo me fui con el alma y el corazón lleno de amor y de eso se trató esto. Si a alguien le cuesta entrar que me contacte que yo lo ayudo a ir. Es un placer muy grande para mí y los nenes los esperan", cerró.