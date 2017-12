Lomazo a los 47 años: el sorprendente destape mega hot de la periodista “intratable”

La periodista Débora Plager sorprendió al compartir con sus seguidores en Instagram una caliente foto en traje de baño. La rubia ostentó su cuidada y trabajada figura a los 47 años y aclaró: “Esperando un gran 2018”.

Mamá de mellizos de 13 años (Tomás y Maximiliano), la hija de la escritora Silvia Plager logró hacerse de un lugar en el mundo del periodismo. “Para las mujeres el camino es más arduo, sin duda, pero no estoy de acuerdo con la victimización sino con la reivindicación del género, con nuestro propio modo de pararnos en nuestro trabajo, el que sea”.

El portfolio hot de Débora

Una publicación compartida de Debora Plager (@deboraplager) el Feb 5, 2016 at 7:45 PST

El destape no es algo nuevo. Plager desde hace años comparte imágenes de su escultural cuerpo durante las vacaciones. Y ser bonita no le pesa. “En cuanto al estereotipo de rubia, me fui relajando con los años, a no sentir que tenía que rendir el doble de examen para demostrar que no soy tonta”.