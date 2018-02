Luciana Salazar reveló cómo fue el encuentro entre Martín Redrado y Matilda

Una vez más, Luciana Salazar y Martín Redrado volvieron a hacer las paces. Después del tremendo reclamo público que la rubia realizó días antes del nacimiento de su hija, Matilda, el economista logró que la mediática lo perdonara y conocer a la beba.

Martín Redrado ya conoció a Matilda, la hija de Luciana Salazar.

“La relación está bien. Hablamos y la conoció a Matilda, unos días después de que llegué de Miami. Fue un momento hermoso, pero no quiero entrar en detalles. Fue fuerte, muy lindo", reconoció Salazar en diálogo con la revista Caras.

Matilda Salazar nació el 15 de diciembre en Miami.

Consultada sobre su vida sentimental, la rubia reconoció que mantuvo encuentros con alguien, aunque se negó a revelar la identidad. "¿Si hubo algún encuentro puntual con alguno? Hubo, pero mejor dejémoslo ahí. No importa qué es, no vamos a ponerle título. Fueron más de un encuentro. No vamos a decir si nuevo o viejo. Generalmente me interesan hombres más grandes que yo”, reveló.

“Lo más gracioso es que creí que iban a bajar los candidatos ahora que soy mamá, pero se ve que generó más amor. Me aparecieron un montón de ex, ¡porque todos la quieren conocer!", sumó. ¿El misterioso encuentro amoroso fue con Redrado?