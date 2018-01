Luli Salazar y su hermana se sacaron chispas: qué enfureció a la rubia

En la noche de ayer, Canal 13 puso al aire el programa especial de Luciana Salazar como mamá. La emisión mostró los últimos meses antes de la llegada de su hija, Matilda, y los días posteriores a su nacimiento.

Sin embargo, las imágenes dejaron en claro que no todo fue felicidad en la vida la rubia, ya que la modelo tuvo varios roces con su hermana menor, Camila, quien finalmente casi no participó del reality por las reiteradas peleas con la ex de Martín Redrado.

Luciana Salazar se enfureció con su hermana Camila.

"Calculo que ya tenés arreglado lo del perrito y sus trámites para que puedas viajar", le dijo Luli a Camila, en una charla que fue grabada para el programa. Era noviembre, y la modelo tenía intenciones de organizar y tener definidos quiénes la iban a acompañar a Miami para recibir a la beba.

Con cara de pocos amigos, la hermana de Luciana le dijo que era un tema complicado, y le preguntó cuánto tiempo esperaba que ella estuviera en Estados Unidos para hacerle compañía.

#Intrusos2018 - La pelea (televisada) de las hermanas Salazar: "Vos querés manejar la vida de todos" pic.twitter.com/noh0N6DFsA — América TV �� (@AmericaTV) 5 de enero de 2018

"Lo que puedas. Me gustaría que pases las fiestas con nosotros. ¿Tenés que hacer muchas cosas acá?", le dijo la rubia ya un tanto enojada, y ante la pregunta, Camila le dijo que estaba bastante ocupada.

"Me arruinaste el día. ¿No te importa Matilda? Es un momento único y quiero que toda mi familia esté conmigo", le dijo finalmente la rubia a su hermana, y antes de irse, le dejo muy en claro que se había ofendido por su actitud egoísta.

Lo cierto, es que luego de las repercusiones que generó este acalorado intercambio de palabras, Salazar decidió salir a hablar para poner paños fríos a la situación, y explicó que sólo fue "una pelea de hermanas".

"Lo que pasó con Cami es que había un tema con el perrito y yo me puse mal. Estaba todo complicado porque había que hacerle muchos papeles, y hay que pedir permiso para tener un perro en un departamento cuando alquilás. Y yo les estaba sacando los pasajes a mi familia, y no se podía llevar al perro, pero fue eso sólo", dijo en diálogo con Intrusos.

AUDIO DE LUCIANA SALAZAR



Su versión de lo que para ella fue solo "una pelea entre hermanas" > pic.twitter.com/JafF2ndIDQ — América TV �� (@AmericaTV) 5 de enero de 2018

"Mis hermanas estuvieron acá conmigo hasta el 2 de enero, estuvieron 12 días y pasamos Navidad y Año Nuevo con mis tíos, pero sólo fue una pelea de hermanas, ningún problema serio", cerró.