Malena Pichot le pegó duro a Pettinato: "Lo de los acosos lo sé hace años"

Durante los últimos meses, muchos escándalos y denuncias de acoso en el mundo de la farándula han salido a la luz. Desde entonces, muchas mujeres se propusieron defender al género de forma pública, y una de las que más utiliza las redes sociales para hablar de feminismo es Malena Pichot, quien además escribe una columna semanal al respecto en el diario Página/12.

Por eso, invitada a Intrusos, la cómica decidió opinar sobre los recientes dichos de Araceli González, quien criticó la postura de las feministas y además, habló de las denuncias de acoso que recibió públicamente Roberto Pettinato.

Malena Pichot habló de los dichos de Araceli González.

"Escuché que dijeron que soy feminista. No, yo no soy feminista, las respeto muchísimo pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso y respeto mucho a los hombres también", dijo hace una semana atrás Araceli, en un móvil con Intrusos.

Desde entonces, muchos se ofendieron con el comentario de la ex de Adrián Suar, e incluso, Malena Pichot utilizó su Twitter para expresarse en contra de la actriz.

Araceli dice que no es feminista porque tiene un hijo varón y un marido ��♀️ — malena pichot (@malepichot) 23 de enero de 2018

“No soy feminista pero reivindico toda la lucha de las mujeres por sus derechos y libertades y aplaudo la decisión de las mujeres de no callar ante los abusos” Sí sos feminista, un poco imbecil también. Una cosa no quita la otra claro — malena pichot (@malepichot) 23 de enero de 2018 Dijiste en la televisión que ser feminista es odiar a los hombres. Por lo tanto no, no sabes lo que es feminismo. Estás muy equivocada. Y no es tu género el que te dice ignorante, son algunas personas ����♀️ — malena pichot (@malepichot) 24 de enero de 2018

"Sentí dolor, porque la quiero, y me dolió que dijera que no era feminista porque tiene un hijo y un marido. Me enojó. Es un lugar muy común caer en el decir 'no soy feminista, pero banco la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos', y en realidad, si la bancas, sos feminista", explicó hoy Pichot al comienzo de su charla con Jorge Rial.

"Tengo sangre en las venas, y conozco miles de feministas que luchan con mujeres violadas, y cuando escuchás a alguien en la tele que dice que las feministas odian a los hombres, o que ser feminista implica eso, me rompió el corazón", agregó.

Además, Malena también fue consultada por las recientes denuncias que recibió Roberto Pettinato, entre ellas la de Josefina Pouso, Carmela Bárbaro y varias compañeras de la radio Rock & Pop, y sostuvo que ella ya estaba enterada de esta situación.

"Lo de Pettinato lo sé hace años, que te toca, que te besa, incluso sé de chicas no conocidas a las que les ha mostrado el miembro, y cuando sucede que alguien lo cuenta, te ponés contenta porque hace años que lo vengo sabiendo", explicó.

"Si Pettinato no hablaba mal del feminismo, por ahí no salía nadie a hablar, por eso ellos mismos lo cuentan y con Cacho Castaña pasó lo mismo, dijo una barbaridad, y salió una señora a contar algo que por ahí no lo hubiera hecho si no pasaba esto", aclaró.

En relación a esto, sostuvo que muchos de los hombres acusados hoy, "han tenido toda una vida de impunidad", y que finalmente, cuando hablan en una nota, "meten la pata" de forma inconsciente.

"Cuando piden disculpas, te das cuenta que en realidad no las están diciendo de verdad, siempre terminan diciendo esto de que ahora no se puede decir nada, entonces no resulta sincero", dijo Pichot, y por último, explicó que "lo que hay que hacer es despedir al abusador, siempre".