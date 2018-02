Marian contra Brian: "Le pasa por mandarse fotos con todas las que se encama"

El lunes por la noche, Brian Lanzelotta estalló de bronca a través de las redes sociales porque se habían dado a conocer públicamente algunas conversaciones privadas y una foto íntima suya, en la que se lo puede ver sujetándose el miembro ante la cámara.

Se acaba de filtrar una foto mía la verdad q la maldad de la gente no tiene límites q mal por q hay menores q me siguen y es algo privado q debería quedar en lo privado grax a el o la hija de puta q lo hizo me robaron el cel donde tenía cosas privadas como esas 30 de enero de 2018

El cantante de música tropical dialogó ayer con BigBang y si bien aclaró que no dará el nombre del supuesto responsable de dar a conocer las capturas de chats, no descartó ni negó que la culpable haya sido su ex pareja, Marian Farjat. “No voy a señalar con el dedo. Yo ya sé quién fue. Pero todo comenzó desde que se dio a conocer que tengo una relación con Anita (Izaguirre)”, dijo.

Consultada por este portal, Marian redobló la apuesta y negó haber sido la responsable de filtrar las fotos prohibidas del ex hermanito. “A mí me lo mandaron por Instagram mis fans, de hecho hay una conversación que mantiene él con una mina cuando le manda la foto y yo no soy, porque es un Samsung el que se ve en la captura y yo toda mi vida tuve iPhone”, explicó.

En ese marco, la ahora DJ no tuvo piedad con su ex pareja y dijo que le suceden esas cosas por estar mandándose ese tipo de fotos con mujeres que no conoce. “Esto le pasa porque anda mandándose fotos con todas las que se encama…. que no se acuerde a quien se la mandó no es culpa mía”, remarcó la ex hermanita.

Lo único que le digo llegan a aparecer fotos o videos mios actuales q recuerdo sólo haberle envidiado a él cuando éramos pareja y se lo vas a explicar directamente a Burlando #ElQueAvisaNoTraiciona #buenasnoches �� PORQUE NO LE CREO NI EL HOLA MIRA SI LE VOY A CREER LO DEL ROBO.. — Marian Farja† (@FarjatMarian) 30 de enero de 2018

Marian reconoció que descree de la versión sobre el robo del teléfono celular del cantante y advirtió que si Brian o su entorno se siguen refiriéndose a ella con tuits “violentos”, deberán hablar con su abogado. "El otro día le robaron el teléfono supuestamente, así que no sé si la foto la sacaron de ahí o qué”, detalló.

Y continuó: “La verdad que no es tema mío, no me interesa, pero sólo sé que la familia y él me están culpando a mí y antes de culpar hay q tener pruebas. Si se van a dirigir así hacia mí con tweets violentos, tendrá q hablar con mi abogado y le recomiendo que no aparezca ninguna foto mía que le haya mandado a él cuando éramos pareja”, advirtió.

Se quiere hacer el @NatachaJaitt ahora.. de repente te robaron el teléfono no? Esa ya está quemada bb! Invéntate una nueva.. — Marian Farja† (@FarjatMarian) 30 de enero de 2018

Siempre según los propios dichos de la ex hermanita, el supuesto robo del teléfono podría ser algo armado para dejarla mal parada a ella. Por otro lado, se refirió a las capturas de chat donde Brian supuestamente confesaba haberla “cacheteado” durante la relación. Ante este medio, el cantante de cumbia aclaró que esas capturas eran falsas: “Es todo trucho”, dijo.

Sin embargo, Marian le puso un manto de duda a este asunto. “Claro.. de las fotos soy yo la culpable -dijo con ironía- y de los otros chats son truchos. Él siempre quiere quedar bien parado, él es inocente, es un chico fiel que no hace nada. Pregúntenle si no se acuerda cuando me cagaba con la mesera del bar de su amigo, con una de las tantas”, disparó la DJ.

Brian estaría de novio con la bailarina Anita Izaguirre.

En este contexto, la ex participante de Gran Hermano remarcó que los chats donde Brian aparece hablando mal de ella corresponden a su número de teléfono viejo: “Su teléfono viejo empezaba con 113161..., ahora lo cambió seguramente para no quedar pegado”.

Y agregó: “Con respecto a lo que él decía en los chats prefiero guardármelo para mí, porque mi intención no es arruinarle la carrera a nadie, si no ya lo hubiera hecho cuando salimos de gran hermano 2015, que lo defendí de lo indefendible a cada programa que iba”.

La gente mala me molesta, pero la gente que hace maldades sin dar la cara mas!!! Que fácil es cagarle la vida a una persona por una fucking red social. Todo en la vida vuelve, nunca se olviden de eso! Estén preparados. — Anita (@IzaguirreAnita) 30 de enero de 2018

Por último, Marian se refirió a la frase de Brian, en la que el cantante aseguraba que todos los problemas comenzaron desde que oficializó su relación con Ana Izaguirre, y sentenció: “No es así. La piba (por Anita) está buscándome a mí desde que está con él en Twitter. La bloqueé de todos lados. Ellos están buscando esto, si siguen así van a tener que hablar con mi abogado”.

La ex hermanita pasa música junto a su hermana, Yasmín. Ambas se lookean y entretienen desde la cabina de DJ´s en eventos privados, fiestas y boliches de todo el país. “Tenemos unas fechas cerradas para tocar en el interior del país. Tocamos este verano en Punta del Este y la semana que viene me voy a grabar un tema y un video a Montevideo con la banda Rompe corazones”, cerró.