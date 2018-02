"Me hacés llorar a mí": las emotivas palabras de Carmen en su regreso

Carmen Barbieri está atravesando por un fuerte dolor a causa de la muerte de su mamá, Ana Caputo, quien falleció el lunes último a los 90 años, producto de un ACV isquémico que sufrió el pasado domingo. Luego de que los restos de Ana fueran cremados en el Cementerio de la Chacarita, la capocómica decidió regresar a Mar del Plata para seguir con la obra que encabeza junto a Federico Bal: Magnífica.

Lo cierto es que visiblemente afectada por la partida física de Anita, Carmen se subió al escenario y durante su monólogo hizo referencia a su gran pérdida con un alto grado de ironía. "Yo me siento magnífica, separada, vivo sola, cuatrocientas horas de 'probation', con lo último que me acaba de pasar… estoy pasando el mejor momento de mi vida (dijo con la voz quebrada), ¿o no?".

La mujer de 90 años pasó sus últimos días en coma.

Luego de bromear para romper el hielo con el público, la ex mujer de Santiago Bal se sinceró, explicó las razones por las que decidió volver al trabajo antes de tiempo y agradeció el apoyo de todos. "Yo sé por qué ustedes hacen este silencio. Quiero que entiendan que ustedes son mi familia. Que yo me siento magnífica hoy acá, porque ustedes vinieron a verme, a mí y a mi hijo", manifestó.

Querida Mami siempre estaremos unidos ! pic.twitter.com/XdbiqrEFBX — Carmen Luz Barbieri (@Carmen_LaLeona) 5 de febrero de 2018

Tras los fuertes y reconfortantes aplausos que recibió, Carmen señaló que sus dichos provenían del "corazón" y no de un papel escrito. "Lo que pasa es que la vida es así. Como si pudiéramos manejar la vida nosotros, todos nosotros y tener a nuestros seres queridos, con nosotros. Pero la vida es así, la vida continúa, por eso yo estoy acá parada", dijo.

Y agregó: "Acá estoy, firme con ustedes, porque ustedes nunca me fueron infieles, por eso está mi hijo y estoy yo. Vayan a ver una película de Disney que se llama Coco. Ustedes son nuestra familia. Yo los aplaudo a ustedes" . Al terminar, se dio cuenta que una de sus seguidoras rompió en llanto e intentó animarla con algunas bromas, haciéndola subir al escenario y pidiendo otro aplauso.

Carmen durante el velorio de Ana Caputo.

"No me llores vos, porque me hacés llorar a mí. Este (por el marido de la mujer) seguramente te debe romper toda la noche. ¿El regalo de aniversario es este y te hago llorar? Viniste a reírte. Dame la mano, un aplauso. ¡No me llores, ¡vamos!", finalizó.

La salud de Anita Caputo se había deteriorado rápidamente luego de que en noviembre del año pasado sufriera una fuerte caída en su casa que le provocó una fisura de cadera. Mientras estaba internada, Carmen había suspendido dos funciones de su espectáculo.