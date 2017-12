Mini-reality: al final, Luciana Salazar y Matilda tendrán programa propio

Que sí, que no, que tal vez. El reality de Luciana Salazar con su beba Matilda como principal eje es un tema de controversia desde antes del nacimiento de la niña.

Sin embargo, ahora parece que entre la modelo y el canal de cable Kuarzo, que iba a producir el programa, hubo un acuerdo y habrá un especial dedicado a madre de hija, que saldrá al aire el lunes 1° de enero a las 22.30 por El Trece.

La idea inicial del reality quedó atrás, según Salazar, porque el presupuesto de la serie no alcanzaba para cubrir los gastos de filmar en Estados Unidos, país donde nació Matilda.

"La verdad que filmar con un teléfono no me parecía que estaba bueno. Todo lo que grabamos en Buenos Aires quedará, no sé si después haremos otra cosa con eso", había explicado ella semanas atrás.

Preparándose para el regreso

Matilda nació el 15 de diciembre en el estado norteamericano de Florida a través de subrogación de vientre, con un peso de poco más de cuatro kilos y 53 centímetros de largo.

Luciana está actualmente Miami y permanecerá allí hasta mediados de enero, mientras cumple con los trámites pertinentes al nacimiento de su beba.