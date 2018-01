Mirtha, sin filtro: defendió a Macri, criticó a Triaca y a Cristina

A sus 90 años, Mirtha Legrand opina sin el temor que suelen tener algunos al “que dirán” en las redes sociales o medios de comunicación. La diva de los almuerzos logró sortear muchos obstáculos a lo largo de su larga vida y hoy se siente en todo su derecho de opinar sobre cualquier tema, sin ningún tipo filtro. Siempre directa y tajante. A lo Mirtha, dirían algunos.

Mirtha en la gala a beneficio del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata.

La conductora llevó a cabo una gala a beneficio del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata. Desde hace muchísimos años, Mirtha realiza este evento solidario como madrina de FUNDAMI para recaudar fondos. Allí, asistieron figuras del espectáculo y de la política, en el hotel Costa Galana, la diva no tardó en tocar algunos temas personales y de actualidad.

Estelita entrevistó a la diva.

A pedido de Mirtha, Jey Mammon se hizo presente interpretando a su famoso personaje: Estelita, con el que entrevista a los famosos y la diva se animó a hablar con el humorista de Mauricio Macri, Jorge Triaca y Cristina Fernández. Además, confesó que a veces se siente “sola” luego del fallecimiento de su marido e hijo y reveló que cobró por sacarse un par de fotos.

Mirtha cumplirá este año 50 años al mando de sus famosos almuerzos.

Consultada por el desempeño del actual gobierno y si volvería a votar por Cambiemos, Mirtha dijo sin dudarlo: “Sí, los volvería a votar y creo que van a sacar el país adelante”. Sin embargo, acto seguido la diva se mostró muy disgustada con Jorge Triaca, el ministro de Trabajo.

“En cuanto a Triaca está haciendo un gran ministerio, pero cometió un error muy grande. Tener a su empleada en negro y en una institución del Estado también. Son esas cosas que se hacen en la vida de las que después te arrepentís. Pero hoy leí que el Presidente lo avala”, señaló.

En esa línea, aclaró que no le gustaría ver tras las rejas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque aclaró: “Pero que devuelva la plata. No sólo Cristina, que todos devuelvan lo que se robaron. Hay muchos millones por ahí y la Argentina se levanta con todos esos millones”.

La diva está en Mar del Plata haciendo su clásico programa.

Ya lejos de la política, la diva de los almuerzos admitió que llegó a recibir dinero por sacarse un de fotografías con unos fanáticos. "El año pasado me saqué muchísimas fotos con la gente y por eso hice el chiste de que iba a cobrar por foto. Esta noche vinieron dos señores y dejaron cien dólares cada uno por la foto. Son doscientos dólares que entregué para la Fundación", agregó.

Con respecto a la polémica que se generó a partir de los dichos de Martín Bossi sobre la homosexualidad y el cruce con Coco Sily, sostuvo que el humorista “fue malinterpretado en el programa. Hoy hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en televisión. Uno habla de buena fe y lo toman a mal, se tergiversa mucho", explicó la conductora de El Trece.

Durante la entrevista, Estelita remarcó que nunca se la ve triste a la diva, pero Mirtha se sinceró y recordó a su marido e hijo. “Muchas veces estoy triste, Desde que se han ido mi hijo Daniel y mi marido….eso me pone muy triste porque me quedé muy sola”, dijo.

Y continuó: “Uno pierde como referentes. Muchas veces fui con Daniel a festivales internacionales por todo el mundo. Y en muchas ocasiones tengo ganas de preguntarle ¿te acordás Daniel de esos viajes? Perdés una referencia y no tenés a quien acudir cuando lo necesitás”.

Por último, Mirtha reveló que le mandó un mensaje por WhatsApp a Susana Giménez deseándole un feliz cumpleaños y chicaneó a su nieta, quien debutó al mando de un programa. "Debutó mi nieta Juanita Viale y ¿saben una cosa? Me ganó en el rating. Le mandé un WhatsApp y le dije: 'No te acostumbres a eso'. Hizo un programa adorable", cerró La Chiqui.