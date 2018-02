Moria a Mengolini: "Acomodá el pene, que estás meando afuera del tarro"

Esta tarde estuvo como invitada en el living de Intrusos Julia Mengolini para hablar del tema del momento: el feminismo y las denuncias de acoso contra famosos. En ese marco, la periodista se refirió a los polémicos dichos de Moria Casán contra Jimena Barón –a quien trató de “varoncito” y “lesbiana tapada”- y aseguró que la jurado del Bailando “atrasa” con sus constantes peleas y fuertes comentarios contra la mujer.

"El discurso de Moria atrasa porque siempre fue vanguardia y por ahí lo sintió como que alguien se le adelantó. Se la agarró con feministas que son más progres y más jóvenes. Creo que es algo que tiene que ver con el ego", analizó Mengolini sentada en el ciclo de América, refiriéndose a los fuertes comentarios que hizo Moria sobre Barón y Malena Pichot.

Mengolini provocás vos casándote en una pizzería, yo contesto lo que me preguntan desde hace 50 años, preguntale a @rialjorge por qué les intereso? no me analices, agradeceme que me porté como caballera y te invite una cena ja! — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

Nada que me importe menos que vos, tu discurso proselitista y siempre teñido de troquista... atrasa mal �� — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

No da tu falsa intelectualidad, star system? cabotaje system? ja! — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

En esa línea, la periodista explicó que La One “siempre habla desde su lugar, y la verdad que la historia de las mujeres no es Moria Casán. Posiblemente no conoce la vulnerabilidad porque ella es fuerte", detalló y agregó: “Moria quedó afuera de una vanguardia y de un discurso progre. Fue rarísimo todo lo que pasó ayer y me parece que ya fue Moria”.

Tu ego disfrazado de humildad no da, se te ven los hilos, no snobees con léxico de parloteo político de panelista de programas que fueron — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

Respetá a los dinosaurios si sos feminista, ubicación MOCOLINI ja! te sale el argento cambalache. — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

Me voy a lastrar una muzza con un ramito de flores en la mano ja! — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

Además, en esa línea elogió a Sofía Gala –la hija de La One- y la comparó con la ex vedette: “Usó el insulto como lesbiana y esa no es ella. Moria, para mí, es la madre de Sofía Gala. Sofía tiene algo que Moria no, que es la empatía. A Moria le falta empatía", sentenció.

Claro está, la respuesta de Moria no tardó en llegar y a través de las redes sociales, la jurado de Bailando realizó una furiosa catarata de tuits contra Mengolini, a quien tildó de “falsa intelectual”, la bautizó como “MOCOlini” y aseguró que no le importa su “discurso proselitista”.

Que cholula no dá con tu intelecto, me muero ves el bailando, releé MARX Y ENGELS y encajás divino en Cuba. — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

La primer mujer que condujo un programa televisivo como dueña del programa cuando la televisión era mayonesa "puro huevo" en el comienzo de los 80's fuí yo con Monumental Moria! — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

Una feminista diciendo conchuda a una fémina? acomodá el pene MOCO, que estás meando fuera del tarro, no seas turra ja! — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

“Tu ego disfrazado de humildad no da, se te ven los hilos, no ´snobees´ con léxico de parloteo político de panelista de programas que fueron. Respetá a los dinosaurios si sos feminista, ubicación MOCOLINI. Te sale el argento cambalache”, escribió Moria.

Y agregó: “La primer mujer que condujo un programa televisivo como dueña del programa cuando la televisión era mayonesa ´puro huevo´ en el comienzo de los 80's fui yo con Monumental Moria. ¿Una feminista diciendo conchuda a una fémina? Acomodá el pene MOCO, que estás meando fuera del tarro, no seas turra….”

Esta ignorante de MOCO, tomó la palabra lesbiana como un insulto? otra lésbica tapada? ja! no entiende nada mis pocas amigas son lésbicas, bi, heteros, trans, no existe el género en mi OPEN MIND, todo para promocionar la radio del marido ja! — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

Y si tanto le gusta la política a Mocolini, cerremos con una excelente frase de Claire Underwood en la segunda temporada de House of Cards: "I just don't like women who sleep with their bosses" — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

Por otra parte, La One se refirió al casamiento de la ex panelista de Duro de domar con Federico Vázquez y a la frase de Mengolini que decía: “Es probable que hagamos un casamiento con unas pizzas en un bar", de cara a la boda gasolera. Ante esto, Moria disparó: “Mengolini, provocás vos casándote en una pizzería. Me voy a lastrar una muzza con un ramito de flores en la mano”.

Cuando las nuevas féminas tengan menos histeria, será más creible el discurso del movimiento feminista que la mayoría no tiene idea cuando empezó y de qué se trata. — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

cada vez que tratan de defender el feminismo algunas, lo único que legitimizan es la ignorancia y sentarse en un programa de tele, a la cual en general desprecian es #AutoHumillación #Relajen #ENJOY — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

Por último, Moria trató de “ignorante” a la ex panelista y llamó “histéricas” a la nueva generación de féminas. “Esta ignorante de MOCO, ¿tomó la palabra lesbiana como un insulto? ¿otra lésbica tapada? no entiende nada. Mis pocas amigas son lésbicas, bi, heteros, trans, no existe el género en mi OPEN MIND, todo para promocionar la radio del marido”, cerró.