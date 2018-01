Moria vs. Jimena Barón: "Es lesbiana, vive en bolas y mostrando el culo"

Luego de un caliente debate sobre el feminismo impulsado esta tarde por Malena Pichot en Intrusos, Jimena Barón también fue consultada sobre su postura acerca de este tema, y la cantante aseguró que lucha por la igualdad entre mujeres y hombres desde hace tiempo.

Después de su explicación, Moria Casán salió al aire, y enojada ante los dichos de la ex de Daniel Osvaldo, sostuvo que la actriz era una "lesbiana tapada" y que todas sus canciones eran "inescuchables".

"Sé por las cosas que pasamos las mujeres, por las que luchamos, y que las cosas siguen totalmente desparejas", dijo Barón cuando fue consultada por Daniel Ambrosino, y enseguida agregó: "No podría no ser feminista".

Tras estas palabras, Moria Casán le envió en vivo un mensaje de texto a Jorge Rial, y allí, fue muy dura con las famosas que opinan en TV del feminismo, y en especial, le escribió unas crudas palabras a Barón: "Se esconden en canciones, como Barón. Lesbianas tapadas, que no se asumen y atrasan".

Lejos de quedarse en el lugar, la diva decidió ahondar en el tema, y criticó fuertemente a la novia de Juan Martín del Potro: "Todas esas cosas de mostrar el culo… que proclamás que no te cosifiquen. Está hablando una mujer que vive y vivió en bolas y ahora me parece demodé estar en bolas y mostrar el culo".

Además, aseguró que la cantante esconde su verdadera identidad detrás sus canciones, y que en realidad, los temas "son inescuchables". "Yo no la puedo escuchar. No me gusta lo que hace, no le creo tampoco. No le creo el discurso. Me parece un varoncito con v. Igual, no me interesa hablar de esta piba, no le creo el discurso feminista", agregó.

Desde su Twitter, Jimena optó por responder a Casán, aunque en su mensaje, no nombró a la diva: "Pónganle el precio que quieran a hablar con libertad de temas que molestan, yo elijo pagarlo siempre", escribió, y para cerrar, añadió: "No gasten nunca nada en la hipocresía y la falta de respeto. Todo lo que sume compártanlo sin miedo y con amor".