Murió Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries: tenía apenas 46 años

La cantante de The Cranberries, Dolores O’Riordan, murió a los 46 años en la ciudad de Londres. La líder del grupo irlandés había tocado por última vez hace un mes, en Nueva York. La información fue confirmada por un allegado, que en un breve comunicado aseguró que “los miembros de la familia están desconsolados tras recibir la noticia”.

Se trata de uno de los íconos del pop, y en particular de la música en inglés. La banda se había vuelto a reunir en 2016, luego de la separación en 2004. O’Riordan, sin embargo, debió cancelar una serie de presentaciones por recomendación médica el año pasado, por los fuertes dolores de espalda que padecía.

The Cranberries saltó a la fama en la década de 1990, cuando editó su primer disco, Everybody else is doing it, So why can’t we?, que vendió más de cinco millones de copias en los Estados Unidos. Ahora, O’Riordan se encontraba al frente de otro proyecto musical, llamado D.A.R.K.

A pesar de haberse separado en 2004, la banda continuaba realizando presentaciones esporádicas en importantes estadios. Sin ir más lejos, llegaron a la Argentina en 2010, en el marco de una gira que incluyó un paso por el Luna Park. En los últimos años, O’Riordan había buscado darle impulso a su carrera como solista.

En el breve comunicado que informó acerca de su muerte, se asegura: “Los miembros de la familia están desconsolados tras recibir la noticia y han pedido privacidad en este momento tan difícil”. Ese escueto texto no dio mayores precisiones respecto a cuáles fueron las causas de la muerte de la cantante.