Muy viral: el supuesto video de la bailarina hot de ShowMatch que conmueve a Whatsapp

Llegaron a la redacción de BigBang como una primicia exclusiva. Pronto empezaron a viralizarse. Nos informaban que había un video íntimo de Rocío Robles, una de las bailarinas más hot de ShowMatch, ex novia de Tyago "Bombito" Griffo, de quien incluso se había enamorado en su momento la mismísima Nai Awada. El tema no se podía eludir así como así, ya que las fotos comenzaban a viralizarse el tiempo apremiaba, en un asunto que, paradójicamente, requiere tomarse su tiempo.

La verdadera Rocío Robles.

Es terrible este asunto de los videos. Cada vez que aparece uno, surge la misma terrible pregunta: ¿Será? ¿No será? ¿Cómo determinarlo con precisión? Y si la persona que parece ser la de un video efectivamente lo es, ¿se atreverá a decirlo? ¿Vos lo dirías si te descubrieran? No es sencillo. A menudo estos videos son breves (el que llegó a BigBang dura apenas 25 segundos) y por lo tanto hay que aguzar la vista y verlos varias veces a fin de sacar una conclusión valedera. ¿Será? ¿No será? ¡Qué dilema!

Rocío se lució en ShowMatch.

Lo que hizo BigBang fue convocar a una junta: redactores y editores estuvieron reunidos alrededor de 14 horas analizando el material. No había que tener ninguna duda. Más valía perderse una primicia que dar un dato que no estuviera suficientemente chequeado. Y la verdad es que varios pares de ojos ayudan a chequear más que uno solo. Hubo, entonces, que llevarse el material a casa. Y aún así, era difícil . ¿Era o no era Rocío?

En esta captura, que hubo que pixelar bastante, se parece.

En esta captura se parece un poco menos. ¿Qué pensás?

Esta sonrisita no parece la de Rocío: aquí se decidió ver el video de nuevo porque las dudas persistían.

El debate fue arduo. En algunos casos se llegó a un cuadro por cuadro. El rigor estaba por sobre todas las cosas. Sin embargo, no era sencillo sacar una conclusión. Al cabo de un intenso debate, el comité de expertos en videos hot de BigBang (C.E.V.H.B.B) expone sus conclusiones preliminares: a) la dama del video parece estar pasándola bien. Aunque no se ve el rostro del caballero, puede inferirse que él también; b) no podemos asegurar con precisión que se trate de Rocío Robles; c) es más, daría la sensación de que no es Rocío Robles; d) y si no es Rocío Robles, ¿qué problema hay? ¿Acaso las personas que no son Rocío Robles no tienen derecho a pasarla bien? Las capturas que aquí se ofrecen permitirán que los lectores saquen sus propias conclusiones.