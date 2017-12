Nicole reconoció la crisis con Moyano y dijo que están en un impasse: "La vida dirá"

Desde hace algunas horas, empezaron a aparecer algunos rumores que indicaban que Facundo Moyano y Nicole Neumann estaban separados. Por el momento, ninguno de los dos había querido referirse al tema, hasta esta tarde, cuando la modelo confesó que hay una crisis en la pareja. "Estamos en un impasse", disparó.

Nicole Neumann confesó que vive una crisis con Facundo Moyano.

La rubia decidió contar la verdad en el programa "Cortá por lo Lozano", donde es panelista, y ante la pregunta de sus compañeros, explicó que no podía confirmar si estaba o no separada, porque ni ellos mismos sabían qué era lo que les sucedía.

"Hablamos todos los días, él es un amor, nada de los que se dice de él es verdad. Son cosas que pasan. La vida dirá”, dijo cuando le consultaron si existe la posibilidad de que retomen la relación.

"No se fue desgastando la relación, salimos hace poquito. Son cositas que pasan y por las que no nos ponemos de acuerdo”, explicó acerca de los problemas que tenían, y sin vueltas, confesó que estaban un "impasse".

Por último, Neumann reconoció que con el diputado no se ven hace 5 días, y que no pudo visitarlo para su cumpleaños, que fue el 25 de diciembre. "Pobre, él cumple en Navidad y yo no podía ir. Pasé el día con mi familia. Le di mi regalo antes de que se vaya para Mar del Plata", aseguró la rubia.

La rubia dijo que no se ponen de acuerdo en algunas cosas y que eso derivó en una pelea.

“No es una cosa ni la otra, no tengo nada concreto para decir”, dijo al final, cuando le pidieron que diera si estaba o no separada.