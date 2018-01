Nicole y un ex CQC ¿juntos?: "Nunca cumplí la fantasía del pelado"

En las últimas horas se dio a conocer que Nicole Neumann abandonó su hotel en Pinamar –donde participó de la décimo cuarta edición del Pinamar Moda Look 2018 y protagonizó un incómodo momento con Julieta Prandi- para reencontrase con Facundo Moyano en Mar del Plata, según revelaron este martes en el programa Nosotros a la mañana ¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan?

Nicole y Moyano se separaron hace más de 28 días.

Durante la madrugada de este martes, Nicole y el político volvieron a verse después de una ruptura que no fue en los mejores términos. Cabe recordar que el diputado no solo terminó por confirmar de su propia boca que la relación con la rubia había llegado a su fin, sino que además había reconocido que “no había ninguna posibilidad de reconciliación”.

Al parecer, el tiempo curó las heridas y la modelo, luego de acostar a sus hijas, decidió visitar durante la madrugada a su ex pareja para “aclarar ciertas cuestiones” sobre la ruptura. A través de las redes sociales, Ángel de Brito publicó en Twitter una imagen que deja en evidencia el encuentro entre Nicole y Facundo en la ciudad balnearia.

Pero mientras algunos sostienen que el político y la ex de Fabián Cubero fueron vistos juntos ingresando al boliche "Bruto" de Mar del Plata, desde Infama informaron que Guillermo “El Pelado” López sería el nuevo enamorado de Nicole. “Fueron a comer a Ceviche y mucha gente los vio. Están cada vez más cerca", dijo Luis Ventura.

Según detalló el periodista de espectáculos, el ex conductor de CQC tuvo que conducir el desfile que la tuvo a Nicole como una de las protagonistas en Pinamar. "Se encuentran, comparten cafés y mucho tiempo juntos. Ella lo admira a él y él, por supuesto, también a ella", detallaron desde el ciclo de América e instalaron la duda: ¿Nicole está jugando a dos puntas?

Mientras tanto, en Infama recordaron cuando la ex de Poroto durante una entrevista radial le dijo al ex de “Juju” Jiménez: “Nunca cumplí la fantasía del pelado”. Hace tan solo un mes y después de cinco años juntos, “El Pelado” López decidió ponerle punto final a su relación con Sofía María “Jujuy” Jiménez. El ex CQC y la modelo se habían conocido en el 2012.