¡No se entiende nada! Los simpatiquísimos videos de los hijos de Wanda

Valentino y Constantino, los hijos que Wanda Nara tuvo durante su matrimonio con Maxi López, son de hablar. Y Wanda, su madre, los filma. Hablan en italiano y en inglés. Hablan, por así decirlo, rápido y extraño, como todos los chicos. En el primero, Wanda presenta a su hijo como "My Big Boy Valu".

Wanda subió una serie de videos donde los chicos hablan en inglés y en italiano. La mayoría de la gente que los mira no presta demasiada atención a lo que dicen, pero destaca que son muy lindos ambos. En efecto, son muy lindos. En efecto, tampoco nosotros prestaremos atención a lo que dicen. En el segundo video, Wanda los presenta al grito escrito de "I Love my kids so much"

Así las cosas . Todavía nos queda el tercero, cuyo título es "Valentino Is Crazy", donde se habla sobre figuritas y el niño especula con una figurita firmada de Mauro Icardi, pero tampoco entendemos mucho, así que nos quedamos con ese dato.

Valentino is crazy Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el Ene 4, 2018 at 7:11 PST

En el cuarto video, el protagonista es Constantino, y en lugar de hablar en italiano habla en inglés. "Coki you are so cute", dice Wanda orgullosa. Lindo pibe. Tiene razón.

El quinto video lleva por título So cute my little boy, y otra vez el protagonista es Constantino, a quien Wanda, acaso arrepentida del nombre que le puso, llama "Coki".

So cute my little boy Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el Ene 4, 2018 at 7:28 PST

Los dos niños son carismáticos y simpáticos. Como los padres. Y a los dos parecen encantarles las cámaras. Como a la madre.