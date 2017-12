"No se vayan": Ari Paluch hizo su programa solo, en medio de despidos y bajas de sueldo

Ari Paluch nuevamente quedó en el medio de la tormenta, pero esta vez la denuncia no es contra él, sino contra la productora a cargo de su ciclo radial El Exprimidor.

Ari estuvo solo al aire.

Las autoridades de Euro Producciones tuvieron una reunión ayer por la tarde en la que comunicó que algunos integrantes serían despedidos y otros sufrirían una reducción en su salario. Los empleados se negaron a aceptar la disminución salarial y decidieron mantenerse en asamblea permanente.

Esta información la brindaron luego de anunciar que renovaron contrato con Radio Latina para que continuarael ciclo conducido por Paluch. Pese a que en un principio se rumoreó que se buscaba un reemplazo para el periodista tras las repercusiones que tuvo la denuncia que realizó la microfonista de América, Ariana Charrúa por tocarla de manera inapropiada, finalmente nada de eso ocurrió.

Molesta con este conflicto, Marcela Ojeda, ex compañera de aire de Paluch, lo criticó en Twitter.

La cuenta es clara:

Se le baja salario a equipo periodístico y si podes echas a 3. Pero a él el CULO no se lo toca. — Marcela Ojeda (@Marcelitaojeda) 22 de diciembre de 2017

Se dijo que Mario Massaccesi o Martín Ciccioli podrían haber ocupado su lugar, pero Paluch se encargó de desmentirlo. "Nunca dejamos de hacer el programa como todos los años desde 1999 gracias a Dios sin interrupción alguna, salvo por vacaciones", dijo en La Nación.

Pero con él solo no alcanza. Hoy ni los productores, ni columnistas ni el operador cumplió con sus tares en la edición matutina. Y ahora se debate cómo será el programa de la tarde, ya que hasta el momento no se conoce si el resto del equipo se sumará a la medida o si trabajarán.

Según logró saber BigBang, la productora pretende reducir un 50% el salario de los columnistas, y a los que menos ganan, le restarían el 20%. La productora sostuvo que tras el escándalo desatado por las diferentes denuncias de acoso que vinculan al conductor, perdieron pautas y acuerdos comerciales que complicaron las cuentas. En resumen, no ganaron plata durante el segundo semestre del año. Pero las explicaciones no alcanzaron para calmar el clima tenso que se instaló en Radio Latina.

Incluso, los dueños de la radio intentaron mediar con los empleados, pero no se revirtió la decisión de mantenerse en pie de reclamo.

Mientras tanto, Paluch se mantuvo durante todo el programa al aire, solo y autogestionándose. Casi en un pedido desesperado, el conductor les envió un mensaje al final del programa a los colegas que trabajan con él a la tarde.

"Le quiero mandar un saludo a mis compañeros, que mucho los quiero. A las 18 espero contar con ellos, no se vayan", cerró.

Lo grave es que el miércoles próximo inicia sus vacaciones y aún no hay quien lo suplante. Recién el 15 de enero volvería al aire. Todo mal. Habrá que ver si hoy, alguien le hace "give me five" o no.