Nubes negras: por qué Nadia, la histórica "mujer del tiempo", dejó la TV Pública

La histórica presentadora del clima en la TV Pública, Nadia Zyncenko, fue apartada de la programación del canal estatal, después de más de tres décadas difundiendo datos del Servicio Meteorológico. “La empresa decidió que no estoy más, consideran que soy grande”, lamentó la conductora del programa especializado en el estado del tiempo que se emitía bien temprano en la mañana.

La histórica Nadia fue apartada de la programación de la TV Pública.

La decisión se conoció esta mañana, aunque desde hacía varios días que Zyncenko ya no se encontraba al frente de la columna meteorológica del canal. “La histórica Nadia no está más”, comentó en declaraciones al programa Página Abierta, por Radio Cooperativa. Incluso puso un ejemplo curioso: “En Estados Unidos, el meteorólogo que más dinero gana es un hombre de gran edad, se lo disputan las cadenas porque es muy creíble”.

La experta descartó que la decisión hubiera sido puntualmente del Gobierno, y evitó apuntarle al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos, Hernán Lombardi. “Consideran que soy grande, es una decisión que yo acato y respeto. Son las leyes del trabajo”, agregó la histórica columnista, que comenzó su carrera por medio de una suplencia en Canal 7 durante 1980.

No sólo se trató de “la mujer del tiempo”, como se la conoció durante su extensa trayectoria, sino que además fue jefa de Meteorología Aeronáutica del Servicio Meteorológico, y miembro de la Organización Internacional de Presentadores del Tiempo. Además de sus columnas en los noticieros, en 2012 comenzó a conducir “Nadia 6:30”, un programa dedicado al servicio meteorológico en todo el país que duraba media hora.

“No me indemnizaron, por la edad no correspondía, es por la edad jubilatoria. Creo que el Gobierno quiere hacer cumplir la edad jubilatoria, me lo han mencionado, estoy pasada de edad. Es decisión de quien te contrata”, agregó la experta en estado del tiempo. En este sentido, sí se quejó de que tras apartarla de la programación le quedaron “debiendo” 462 francos, debido a que durante muchos años trabajó domingos y feriados: “No era porque no me gustara descansar, sino porque lo pedían y yo los hacía”.

La histórica presentadora del tiempo ya no trabaja más en la TV Pública.

La presentadora del clima detalló que le gustaría que hubiera informes meteorológicos “a largo plazo”. “Hablar de (lo que va a ocurrir en) seis meses. Lo de la sequía en la Pampa Húmeda se sabía desde noviembre; lo de las inundaciones en Salta se sabía desde fines de noviembre, diciembre”, remarcó. Por eso, recalcó que le gustaría que el país "tuviera un informe fuerte, basado en información con buen respaldo”.