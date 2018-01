O vedette o policía: debutó en la revista de Carmen y la echaron de la fuerza

"Y bueno, me tendré que acostumbrar a vivir en Capital", señalaba feliz en su perfil de Facebook Romina Arias, quien se había mudado desde Mar del Plata de la mano de un gran sueño cumplido: convertirse en vedette.

Romina participó de un casting e ingresó a Fantástica.

La joven, profesora y campeona de kick boxing, policía bonaerense y mamá de tres hijos, había sido elegida luego de un casting como parte del elenco de la obra Fantástica, que Carmen Barbieri encabezará en la calle Corrientes en verano.

Romina es madre de tres hijos.

"Me enteré del casting a través de las redes, me presenté y una faceta que llamó la atención es mi parte deportiva, sabía algo de baile porque me estuve preparando durante el año", explicó luego de conocer la feliz noticia. "Quedé seleccionada porque vieron cosas en mi perfil que daban con lo que buscaban como artista para una obra de semejante nivel".

Sin embargo, su alegría se truncó de la mano de un comunicado oficial que anunció su despido de la fuerza policial. "Habiendo tomando conocimiento por la publicación en Facebook donde se felicita a la sargento por su debut en la obra de Barbieri en el Teatro Corrientes, acción que fue constatada, Asuntos Internos no avala la actividad y procede a la inmediata desafectación de servicio", puede leerse en el texto.

¿Sin permiso?

De acuerdo a lo explicado por fuentes de la Bonaerense a Infobae, Arias había iniciado un expediente solicitando permiso para trabajar en Fantástica.

"En el marco del incipiente lanzamiento del Operativo Sol, por razones operativas, debido a la carga horaria y la necesidad de optimizar los recursos humanos por la temporada, se resolvió no avalar su pedido y fue notificada de tal medida. Luego, al no cumplir con la orden que resolvieron sus jefes, fue desafectada por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio", detallaron.