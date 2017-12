Pampa oscura: celos sin control, desesperación por la fama y obsesión con la "China"

"Tengo a alguien muy cercano a él. Pico se levantó y se dio cuenta de que no tenía vida. Dice que salió con otras famosas como María del Cerro, Zaira Nara, y tenía una vida normal; que iba y venía, y no era mediático, ni cobraba por eventos. Él dice que si bien Pampita no le puso el famoso decálogo de cosas que tendría que hacer, lo fue encauzando".