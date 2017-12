Para el infarto total: las "nuevas" colas que más impactaron en el año que se va

Está claro que si hubo una cola que sobresalió durante el último año fue la de "la chica del clima" Sol Pérez, quien saltó de TyC al “Bailando por un sueño 2017”. De ahí en más su figura no paró de crecer y ya nadie dejo de hablar de su "buen ir".

Bomba el look para este viernes ☀️ en @tycsports ! Zapatos @ninacharme Y ellas que son lo más @miamisunvb ���� Pelo @luiggi_morales Vestuario @drahan_vanesa Make up @estefi_cabral77 Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 8:18 PDT

Aunque muchos hombres suspiran por ella, se la involucró con los futbolistas Victorio D'Alessandro y Lautaro Martínez. Sin embargo, en los últimos días abrió su corazón y confesó: “Estoy conociendo a alguien y estoy bien".

Si bien no reveló la identidad del afortunado dejó en claro que ahora no está dispuesta a ponerse de novia: "Ahora me voy a Córdoba por tres meses, no hay chances".

@lasobrideperez ���� Una publicación compartida de sol perez (@solperezperfect) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 9:13 PST

Pérez no descuida ni por un momento su cola y suele hacerse un espacio en su apretada agenda para ejercitar su figura, la cual es elogiada en cada una de sus publicaciones.

Gracias @centrolevel #estetica por cuidar mis piernas �� . . #showmatch #bailando Una publicación compartida de �� ѕoғι в. gonzález (@soysofigonzalez) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 5:53 PDT

Quien quiso salir a hacerle sombra es Sofía González (25), integrante del cuerpo de bailarinas de Showmatch, y quien fuera novia de Agustín Casanova, líder de la banda uruguaya Maramá. La modelo, fue chica Playboy en marzo y también fue azafata del programa “A todo o nada”.

☝��️���� Hoy seguimos shootendo cc @machadito1 Pueden seguir el #back por mi �� Gracias @litebrush por mi bronceado �� #lenceria #shooting #model Una publicación compartida de �� ѕoғι в. gonzález (@soysofigonzalez) el 26 de Jul de 2016 a la(s) 8:39 PDT

Desde su llegada a la revista del conejito sus fanáticos se multiplicaron y no dejan de alabar su cola, y por su supuesto su belleza.

Quien también busca seguir los pasos de la chica del clima es Anabel Salazar, quien además aseguró que tiene mejor cola que ella.

Disfrutando el día �� Una publicación compartida de ANABEL ZALAZAR �� (@anabelzalazar) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 1:34 PST

"Desafío a Sol Pérez a ver quién tiene mejor cola y que la dejaría chiquita", dijo la joven durante una entrevista con Ulises Jaitt.

Si nos dejamos llevar dudamos menos.. ❤️ Una publicación compartida de ANABEL ZALAZAR �� (@anabelzalazar) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 7:37 PDT

Otra bomba que de a poco se animó a mostrar más fue Barby Silenzi, también bailarina de Showmatch y ex de Francisco Delgado, con quien tuvo a Elenita, su primera hija.

Silenzi se caracteriza por despertar las fantasías de todos quienes la rodean, siendo una verdadera potencia hot. Con un cuerpo escultural y lleno de curvas, su cola es de las mejores de la temporada.

���������� @catalove_em @almacendelentes Una publicación compartida de Barby Silenzi �� (@barby_silenzi) el 5 de Dic de 2017 a la(s) 12:59 PST

Buen dia ✌���� @weareunlimited_ @bellalingerieoficial @luis.sens Una publicación compartida de Barby Silenzi �� (@barby_silenzi) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 5:13 PDT

Otra que se reveló fue Jimena Barón, quien tras separarse de Daniel Osvaldo, comenzó a desprenderse de algo de ropa y comenzó a pelar lomo. Con producciones cada vez más jugadas, dejó al desnudo sus atributos en las redes sociales, ganando adeptos y novio nuevo. Con sus dotes y su mano en la cocina le llegó al corazón a Juan Manuel del Potro, con quien hoy vive días más serenos que los de años atrás.

��☀️��❣️verano empanizado ☀️��❣️��photo: @justinabulbarella Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 12:08 PST

Estamos casi listos para el show del sábado en el @enjoyconrad . Yo tan FELIZ con mi body de @chicshowroom que ensayo así ���������������� #puntadeleste #show #musica #happiness Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 23 de Nov de 2016 a la(s) 9:01 PST

Eva de Dominici encendió este año la pantalla como protagonista de la serie "La fragilidad de los cuerpos", donde rompió con todos los tapujos y se mostró en escenas subidas de tono. Allí hizo de la desnudez algo natural, que muchos supieron admirar, al igual que su cola.

La joven Eva "reveló" su cuerpo en la serie La Fragilidad de los cuerpos.

Lourdes Sánchez, la esposa del Chato Prada también tiene un costado hot detrás de esa imagen infantil e ingenua. Este año se la pudo ver a pleno en el certamen de baile de El Trece, donde mostró un poco más de lo habitual.

Lourdes Sánchez ya no se esconde más.

De este modo, dejó al descubierto que debajo de su pollera escondía una cola que podría competirle a cualquiera de las integrantes de esta lista.