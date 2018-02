¡Para vos, Wanda! Maxi López "como un campeón" frente a la crisis de Nara con Icardi

Maxi López parece haber elegido -sin querer- el día perfecto para debutar su cuenta de Instagram: justo cuando los rumores de separación rodean a su ex Wanda Nara y Mauro Icardi.

El malogrado primer posteo de López.

La encargada de anunciar la llegada del futbolista a la red social fue su novia Daniela Christiansson. "El primer posteo en Instagram de mi amor. Está oficialmente en Instagram", escribió la modelo sueca en su perfil.

La primera publicación de López fue un collage de imágenes que conforman una fotografía suya vestida con un traje negro. El trabajo, sin embargo, no fue del todo bueno: el rompecabezas cortó su rostro exactamente a la mitad.

Sin embargo, en sus primeras stories intentó compensar mostrándose al volante de su automóvil y escuchando música. Claramente, su idea apuntó también a "picantear" a su ex mujer en un día complicado.

Guerra interminable

Vale recordar que, días atrás, López fue noticia por la filtración de una serie de violentos audios que le había enviado a Nara. "¿No ves que sos una idiota? Ya empezás a poner mal al nene", le recrimina el futbolista a la ex modelo en una de las grabaciones.

"Avisame vos cuando te puedas tomar unas vacaciones sola porque me imagino que no te debe ni tocar, boluda. Ya te dije que me lo dijeron. Pero tomate unas vacaciones solita así te ponés a tiro. Yo me voy esta semanita. Relax, a garchar como un campeón solo con mi chica. Después te cuento lo que se siente mi amor", dice el futbolista en otro de los audios, demostrando que sus deplorables "canchereos" van mucho más allá de sus historias de Instagram.