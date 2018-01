Polémico audio de Maxi a Wanda: “Mogólica, seguro que tu marido ni te toca”

Aunque parecía que después de cuatro años la relación entre Wanda Nara y Maxi López había alcanzado cierta estabilidad, en las últimas horas se filtraron polémicos audios en los que el deportista maltrata a la madre de sus tres hijos. Estalló todo.

La foto del cumpleaños de Constantino.

Todo habría ocurrido a mediados de diciembre, durante el festejo por el cumpleaños número siete de Constantino. Allí, Wanda se mostró con Icardi y Maxi llevó a su novia, Daniela Christiansson. Posaron juntos para las fotos: incluso Wanda se mostró al lado de la modelo.

Los audios de Maxi a Wanda

Pero, al parecer, todo era un montaje. “Pero si entramos recién y estábamos cagándonos todos de risa, idiota. ¿No ves que sos una idiota? Ya empezás a poner mal al nene, mogólica”, le espetó Maxi.

Las agresiones no terminaron allí. En otro audio, cuya fecha no fue confirmada, el deportista chicanea a su ex mujer vanagloriándose de su vida sexual y apunta contra la nula intimidad que, según él, mantienen Wanda e Icardi.

“Ya tengo tres gordi, no voy a cambiar ahora. No necesito cambiar. Avisame vos cuándo te podés tomar unas vacaciones sola, porque me imagino que no te debe ni tocar la con… Tomate unas vacaciones (insulto), así te ponés a tiro otra vez (insulto). Yo me voy esta semanita relax a garchar como un campeón sólo con mi chica, después te cuento lo que se siente, mi amor”.

No es la primera vez que se filtran violentos audios de López. En esta oportunidad, el abogado del deportista, Andrés Beccar Varela, sostuvo que el dinero adeudado de la cuota alimentaria fue saldado en el mes de noviembre.

Ana Rosenfeld, por su parte, desconoció el origen de los audios, aunque denunció: “Es la única forma en la que Maxi le habla a Wanda. Hay una denuncia hecha en Argentina y otra en Italia por violencia de género”.