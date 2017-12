Procesaron a Natacha en el Puntitagate y ella amenaza: "Todos con el tujes en la pared"

La historia de la "puntita" es larga y parece no tener fin. La Justicia ratificó el procesamiento de Natacha Jaitt en la causa por extorsión que le inició Diego Latorre. Según confirmó Ángel de Brito, la mediática quedó imputada. Está acusada de cobrar dinero a cambio de mantener en secreto conversaciones y videos privados.

Natacha va a juicio.

"Natacha procesada en el caso Latorre. Confirmado por la cámara. Van a juicio", contó De Brito en Twitter sobre la causa que lleva adelante el Juzgado Nacional en lo criminal y Correccional N°40.

Jaitt había quedado procesada el 27 de octubre pasado, pero sus abogados iban a apelar el fallo. Durante seis horas, la morocha reveló todos los detalles de su relación con Diego Latorre. Negó ante la justicia haberlo extorsionado y sostuvo que nunca cobró dinero por su silencio. Incluso dijo que estaba "enamorada" del ex futbolista.

En su momento, Fabián Doman leyó un escrito que trascendió desde el juzgado Nacional en criminal y Correccional N°40, y que dice: "Seguidamente S.S. informa al compareciente que se le imputa: El haber obligado a Diego Fernando Latorre a entregar altas sumas de dinero mediante intimidaciones concernientes a la divulgación en los medios de comunicación y la red social Twitter de material que podría afectar su honor e intimidad".

En el escrito se asegura que Natacha habría cobrado $350.000, y que luego habría exigido un millón más: "La imputada haciendo uso de la red social y los medios de comunicación habría explicitado poseer material concerniente a la intimidad de la víctima, dejando trascender de manera secuencial y progresiva aspectos de esa relación y de los presuntos deseos sexuales de Diego Fernando Latorre, a fin de configurar en él un verdadero estado de temor que le obligó a entregarle una suma de alrededor de trescientos cincuenta mil pesos por la suscripción de un acuerdo -formalmente no oneroso- mediante la cual la imputada se comprometía a no divulgar más datos sobre su persona, para luego exigirle una nueva cifra de alrededor de un millón de pesos bajo intimidaciones concernientes a la publicación de un video donde aparecía Latorre en una situación sexual íntima con otros dos hombres de origen chileno", die el texto.

Al respecto, Fernando Burlando, el abogado del relator, había hablado en el programa radial "Por si las moscas" respecto al primer procesamiento: "A mí no me interesa que quede presa, no me interesa ni como imputada. Lo que quiero es que deje tranquilo a Latorre", dijo.

Como no podía ser de otra manera, al conocer la noticia Natacha lanzó una catarata de tuits contra el letrado, la Justicia y hasta recomendó que todos se pongan contra la pared.