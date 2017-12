Quebrada y arrepentida: por qué Paula Trápani "cambió" el amor de sus padres por la TV

La conductora de Nos Vemos A24, sorprendió a todos con una confesión: “Me gustaría estar más con toda la gente que quiero. Muchas veces uno no puede parar”. Visiblemente emocionada, la conductora Paula Trápani se refirió a sus padres con quienes casi no se habla, en una entrevista. Antes, había pasado un mal momento con una sorpresa que no fue.