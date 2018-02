¿Quién es Becky Vázquez? La tercera en discordia en la separación entre Fede y Laurita

La supuesta culpable de la ruptura entre Federico Bal y Laurita Fernández se llama Becky Vázquez, tiene 32 años, es una de las tantas bailarinas que tiene el show que protagoniza el actor junto a Carmen Barbieri (Magnífica) y fue señalada como la tercera en discordia entre los ex Bailando por un sueño. "Hace el tango con Federico en el espectáculo", detalló Ángel de Brito.

En las últimas horas se dio a conocer que Laurita y el hijo de Carmen Barbieri estaban atravesando una crisis debido a un nuevo desliz del actor. Luego del fallecimiento de Ana Caputo, la abuela de Fede Bal, la bailarina y conductora confirmó la infidelidad y decidió separarse, a los gritos, del actor. “Laurita lo llamó y le dijo 'acá se terminó la relación entre nosotros'”, dijo De Brito.

La nueva conquista del actor es amiga de Macarena Rinaldi -la actual novia de Federico Hoppe- y según el periodista de espectáculos comenzó a dejar pistas de su nueva relación con el hijo de Carmen a partir de las redes sociales. “El otro día, ella puso en su cuenta de Instagram Stories una foto de Fede bailando con unos emojis de fueguitos”, contó.

Y agregó: “Va a comer con todo el elenco y se sienta al lado. Hay muchas casualidades en esta historia. Imaginate a Laurita viendo todo esto desde su casa sabiendo que había algo raro... fue atando cabos". Por otra parte, el conductor de Los Ángeles a la mañana aseguró que con la noticia confirmada Laurita llamó a Becky para pedirle explicaciones.

"Antes de que Laurita deje a Fede Bal, levanta el teléfono con la historia confirmada y llama a Becky: 'Ya sé todo lo que pasa entre vos y Fede, quiero que me cuentes', le dice. Y la bailarina no le negó nada y no le pudo caretear la historia. De mentira a verdad, le sacó lo que quería saber", explicó el jurado del Bailando. ¿Qué dirá Fede Bal a todo esto?