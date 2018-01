Quién es “El Chino”, el sobrino que Maradona "odia" y quiere llevar a la Justicia

Si hay algo que tiene como costumbre Diego Armando Maradona es llevar ante la Justicia a todos aquellos que lo ofenden de alguna u otra manera. Y es que son incontables la cantidad de cartas documento que El Diez envía todos los meses a aquellos que se atreven a nombrarlo y el último que cayó en sus garras fue su sobrino, "El Chino" Machuca Maradona.

Carta documento de Maradona a su sobrino.

Lejos de mostrarle afecto por ser su sobrino, Maradona mantiene un fuerte recelo con quien ahora amenaza con llevarlo ante la Justicia si sigue portando su propio apellido. ¿La razón? El Chino es hijo de Rita, una de las hermanas del ex capitán de la Selección Argentina, y utiliza el apellido materno con el único fin de instalarse en los medios. Algo que logró a duras penas.

Pero el enojo, actual vale aclarar, de Maradona se debe a que su sobrino habla de él y cuenta diferentes secretos del clan durante su obra en Mar del Plata: Soñadores 2, la cual presenta en el teatro Victoria. Durante su relato, El Chino critica con dureza a Rocío Oliva –actual pareja de su tío– habla de drogas y de cómo el actual entorno de El Diez lo afecta.

“No lo quieren ver bien, no lo ayudan. Ven que él está mal y no lo ayudan. No hacen nada para que esté mejor. Esta chica realmente lo pone mal, creo que le da algo, que lo droga y ser ríe de él. Le divierte que él haga esos videos que hace en Instagram, disfruta viéndolo mal y que la gente se ría de él”, describe con total impunidad durante su show.

Esto llevó a Diego a ordenarle a su amigo y abogado, Matías Morla, que le envíe una carta documento a Walter Christian Machuca (el verdadero nombre del "Chino") en donde lo insta a que "cese en el uso de la marca registrada a nombre de Maradona". Además, se le pide que se "abstenga" de realizar comentarios sobre él y sobre su pareja, Rocío Oliva.

Rocío cargó contra el sobrino de El Diez.

Consultado por Intrusos, El Chino minimizó el enojo del DT del Fujairah de Emiratos Árabes e ironizó: “Tendrían que venir a ver la obra y decirme en qué momento yo lo nombro. Yo digo mi tío, creo que puedo decir mi tío ¿no? La que puede hacer algo es la mujer, porque en algún momento se la nombra. Estoy tranquilo, porque yo lo defiendo todo el tiempo a él y me preocupa cómo está”.

Pero ¿cómo nació el enojo de Maradona contra su sobrino? Todo comenzó en 2013, cuando ambos festejaban la llegada de un nuevo año en la casa de Don Diego. Por aquel entonces, El Diez, que se encontraba junto a Rocío Oliva, se sorprendió al ver que Verónica Ojeda llegó pasada la medianoche al lugar acompañada de su hijo, Dieguito Fernando.

Según trascendió, Oliva explotó al ver a la ex de Maradona e insultó al bebé, provocando que Ojeda decida retirarse, angustiada, de la casa de Don Diego. "El 31 Vero llegó con Dieguito después de las 12. Ella se puso loca cuando la vio con el bebé y empezó el escándalo. Verónica decidió retirarse con el nene”, había explicado Vanesa, la mujer de El Chino.

Y agregó: “Entonces Rocío dice: '¿Qué hace esta acá con este pendejo de mierda?' y ahí es cuando yo le pego el cachetazo”. Según contaron ellos, Maradona no se molestó con la pareja de "El Chino" por haberle pegado a su novia y hasta los felicito por “defender” a su hijo, pero no toleró que todo esto se haya dado a conocer en los medios.

El Chino habla de su tío durante su obra en Mar del Plata.

A su vez, El Chino fue uno de los apuntados como responsable de dar a conocer en 2014 el polémico video donde se lo ve al astro de fútbol atacando a Rocío Oliva. Eso sí, el sobrino se defendió y aclaró: "Cómo voy a entregar un video donde deje mal parado a mi tío y deje a esta piba como una pobrecita”, se preguntó

A partir de ahí, El Chino tiene una sola cosa clara: no quiere ver a Rocío Oliva ni en figurita y aprovecha cada oportunidad para cuestionarla. Esto, sin lugar a dudas, despertó la furia de El Diez, quien decidió demandar hasta las últimas consecuencias a su sobrino y, de esta manera, acrecentar aún más la grieta familiar que existe en el clan Maradona.