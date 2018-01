¿Quién es Marina Señuk? La "Chica del clima" que reemplazó a Sol Pérez

Sol Pérez es, sin lugar a dudas, la persona que todos (sobre todo el público masculino) esperan ver antes de comenzar una nueva jornada laboral cada día. La exuberante y bellísima rubia logró una gran popularidad, sobre todo en las redes sociales, por salir todas las mañanas a dar el estado del tiempo por la pantalla de TyC Sports, lo que la llevó a convertirse en “La Chica del clima”.

Pero este sobrenombre perdió su valor en los últimos días, cuando la señal de deportes anunció que desde ahora la encargada de informarle a sus televidentes sobre el estado del clima será la joven y bella misionera Marina Señuk. ¿Y Sol Pérez? Lo cierto es que a la rubia, tras su exitoso paso por el Bailando por un sueño, comenzaron a lloverle ofertas de trabajo.

Sin ir más lejos, entre presentación y presentación en distintos boliches, Pérez protagoniza la comedia La isla encantada en Carlos Paz, junto con Pedro Alfonso, Marcelo Polino, Nazareno Casero, Rocío Robles y Belén Pouchan, entre otros. Y desde TyC Sports se habrían cansado de esperar por la modelo, por lo que optaron por reemplazarla.

Si bien no se sabe cuál será el futuro de la sobrina del periodista de básquet Fabián Pérez en Sportia, Marina Señuk no tiene nada que envidiarle a la ex Chica del clima. La nueva cara del tiempo en TyC Sports es oriunda de Apóstoles, una pequeña localidad misionera que se encuentra a ocho kilómetros de Colonia Liebig, Corrientes, donde vive toda su familia.

Si bien su perfil en las redes sociales es mucho más bajo que su antecesora, Señuk – que es integrante del staff de modelos de Pancho Dotto desde que tiene 15 años- comparte muchas postales de sus campañas, de su familia y de su novio en distintas situaciones de su vida cotidiana.

Hace tan solo un par de días, compartió su felicidad en las redes sociales por ser la sucesora de Sol Pérez. "Se viene una sorpresa junto a la familia de TyC Sports", expresó entusiasmada la modelo de 25 años que llegó a la pantalla de TyC Sports por la agencia Multitalent.

Este lunes, Señuk tuvo su tan ansiado debut como la nueva Chica del clima y se mostró feliz por el apoyo que recibió de sus seguidores: “Feliz es poco. Linda experiencia, gracias compañeros por hacerme sentir tan cómoda, a los cámaras y todos de producción. Una gran familia de TyC Sports, gracias por esta oportunidad”, escribió en su cuenta de Instagram.