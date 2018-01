Reapareció Nai Awada y contó los verdaderos motivos de su repentino aislamiento

Durante el 2017, Naiara Awada tuvo su mayor momento de exposición y fama. Sin embargo, las exigencias y el intenso ritmo del "Bailando por un sueño", llevaron a que la actriz renunciara repentinamente al certamen, y desapareciera por completo de los medios.

Ahora, recuperada y con tratamiento psicológico, la sobrina de Juliana Awada reapareció en la televisión para contar la verdad acerca de su alejamiento de los medios.

Naiara Awada reapareció en TV luego de meses de ausencia.

"Yo estaba ensayando el cha cha chá, y de repente, teníamos que hacer un grabado y me agarró un ataque de pánico fuerte, ese día no bailé y al otro día renuncié", dijo la artista al principio de su charla en Intrusos, donde contó que decidió alejarse del medio para recuperar su salud.

"Estar en ese programa es lo más lindo que me pasó, pero también es complicado y de repente me empezó a bajar la presión y a faltarme el aire", explicó, al mismo tiempo que aclaró que a pesar de que se dijo que "que estaba internada y que era adicta", lo cierto es que sólo empezó un "tratamiento psicológico".

En relación a esto, la hija de Alejandro Awada sostuvo que recibía presiones desde muchos ámbitos, y que eso, sumado a su inseguridad, la hizo cargar con la mochila de ser "la sobrina del presidente".

"Mauricio no tiene ni idea quién soy, lo conozco pero nunca tuve trato con él, porque tampoco lo tengo con mi tía", aclaró, y en relación a eso, negó que desde la Casa de Gobierno le hubieran exigido bajarse de ShowMatch.

En cuanto a su vínculo con Juliana, explicó que aunque su padre ahora sí habla con su hermana, lo cierto es que ella no volvió a encontrarse con su tía, ni tampoco con su primita, Antonia. "Eso es lo que más me apena", aclaró.

Awada se refirió a su relación con Mauricio Macri.

"Tomaba mucho alcohol, y habré probado alguna que otra droga en mi vida, pero no tuvo nada que ver con eso, yo lo que tenia era miedo. Yo dije cosas en cámara que no me arrepiento, pero son cosas que por ahí nunca había hablado con mi vieja, y que se enteró por cámara", dijo finalmente sobre su renuncia al "Bailando".