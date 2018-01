Repudio charrúa a Cande Tinelli por su denuncia: "No vuelvas más a Uruguay"

Después de la tormenta llegó la calma. Candelaria Tinelli desató su furia en las redes por haber sufrido el robo de su cartera en un exclusivo restó de la ciudad uruguaya. “Aprovecho este medio para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del Este, que no vayan al restaurante (menciona el local). Además del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable”, denunció ayer desde su cuenta de Twitter pero hoy amaneció con un perfil más zen. "Ama nacer" fue la frase con la que comenzó su día y la acompañó con la imagen la salida del sol sobre las arenas uruguayas.

La diseñadora abrió su cuenta de Twitter -donde tiene más de 1.4 millones de seguidores- y contó que no fue bien tratada por los empleados del local. Incluso tuvo un ida y vuelta con uno de los responsables del restó.

"Che Cande soy Nico Palacios de No Me Olvides, nos pareces un amor y nos encantó que vinieras muchas veces a compartir. Una cagada lo qué pasó acá, no está bueno acusarnos sin estar 100% seguros, nunca en 20 años pasó algo como esto. Tenemos la mejor con vos", fue la respuesta de Nico Palacios, que se definió como parte de "No me olvides".

Pese al apoyo de sus fans, que la contuvieron y aconsejaron "hacer oídos sordos a palabras necias", los mensajes en contra la hija del conductor inundaron sus perfil. Marcelo salió en su defensa y dijo que era "lamentable" la respuesta del local. "Lamentable respuesta. Se tendrían que ocupar del tema, sobre todo el dueño, porque a esa hora solo quedaban los mozos, que lo único que habían era reclamar por una mejor propina", posteó.

Lejos del enojo, la más tatuada del clan Tinelli aflojó con el tema y no respondió a ninguno de los comentarios que continuaron sobre el tema. Sólo le dieron retweet a los posteos de fans que intentaron apoyarla. Además, con un intento de simpatía relajó el tema sumando una ilustración en la refleja su cambio repentino de humor.