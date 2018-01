Ricky Martin contó por qué tardó tantos años en confesar que era gay

Ricky Martin es uno de los artistas más famosos de América Latina, sin embargo, durante muchos años de su vida no la pasó del todo bien, ya que a pesar de saber que era homosexual, no tenía el suficiente valor para confesarlo ante su público.

Ahora, a punto de celebrar su boda con su pareja, Jwan Yosef, y con dos hijos de 9 años, el cantante abrió su corazón, y se animó a contar por qué estuvo tantos años sin poder contar su verdadera elección sexual.

Ricky Martin explicó por qué tardó tantos años en confesar que era gay.

"No tienes ni idea del tiempo que me costó llegar a ese punto. Estaba rodeado de amigos que me decían: '¡No lo hagas! no salgas (del clóset) o será el final de tu carrera' ", contó en una entrevista con Trevor Noah, y ante esta confesión, agregó que quienes le decían esto era gente que lo quería en serio, pero que "simplemente eran víctimas de la homofobia".

En relación a esto, explicó que creció en una cultura que le decía que sus sentimientos "eran horribles" y "malvados", y que ser un sex symbol para muchas de sus fanáticas tampoco lo ayudaba a contar su realidad.

"Todos me decían que iba a ser el fin de mi carrera y fue extremadamente doloroso para mí, hasta que dije: 'No puedo más con esto, ahora todo va sobre mí, no sobre lo que está pasando fuera. Va sobre lo que necesito para ser feliz' ", dijo el ahora protagonista de la serie "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace".

Sin embargo, luego de aguantarse durante años, cuando finalmente decidió convertirse padre, en el año 2008, entendió que sus hijos debían nacer con la verdad ya sacada a la luz.

"Tuve a mis hijos y dije: 'Tengo que salir (del clóset)'. Quiero decir, no voy a mentirles a estos niños preciosos. ¿Mentirles? No, ese no es el propósito de esto. Y la vida funciona en ciclos, es muy interesante. Mirá lo que estoy haciendo hoy en día, hablo en nombre de gente que sigue sufriendo", dijo por último el cantante.