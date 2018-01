Rodrigo Lussich dudó de su elección sexual: tuvo un romance con Eleonora Wexler

Algunos meses atrás, comenzaron a aparecer los rumores que indicaban que el periodista Rodrigo Lussich y Eleonora Wexler estaban en pareja. Incluso, circularon en las redes sociales algunas imágenes de los dos juntos en un bar, pero cuando fueron consultados, los dos aclararon que sólo se trataba de una amistad.

Sin embargo, ahora Lussich decidió contar la verdad, y aseguró que a pesar de haberse confesado gay durante 20 años, hace tres meses vivió una tremenda noche de pasión junto a la actriz. "Tuvimos una cita. Yo estaba extasiado, como levitando", aseguró.

Rodrigo Lussich confesó que vivió un romance con Eleonora Wexler.

Todo comenzó en junio del 2017, cuando el periodista comentó en una entrevista que la única mujer que lo hacía dudar de su sexualidad era Wexler. "En otra vida hubiese tratado de que se enamorara de mí. Pero las cartas están echadas", dijo en aquel momento, sin saber que algunos meses después su fantasía se podía convertir en realidad.

Según explicó Rodrigo, luego de esa declaración, la actriz le respondió públicamente que "era divino", y que sus palabras le parecían un "halago", por lo que estaba dispuesta a cenar a con él.

El periodista y la actriz se escribieron durante mucho tiempo, hasta que se vieron.

Sin desaprovechar la oportunidad, Lussich consiguió el teléfono de Eleonora, y después de un largo intercambio de mensajes, la invitó a tomar algo. "Salimos, nos vimos, pasaron cosas lindas y para mí estuvo bárbaro. Podemos decir que sí, que es una fantasía cumplida. Para mí fue una experiencia inolvidable", contó en una entrevista con Tomás Dente en el canal KZO.

"Todo duró como un mes, más o menos. Estuvo muy bien. Tuvo que ver por un lado con ella, con quien tuve ese momento de relación, y conmigo. Fue una cosa que tuvo más que ver conmigo", sostuvo, y enseguida aclaró que "hacía 20 años que no gustaba de una chica".

En relación a eso, el periodista dijo que lo que vivió con la actriz fue "una revolución", y que tuvo que pensar mucho la forma en que debía manejar las cosas, ya que en realidad, no estaba seguro de lo que le ocurría.

"Fuimos a cenar a un lugar súper tranquilo, pero tampoco es que nos metimos en un lugar inaccesible. La fui a buscar, fuimos a cenar y compartimos una linda noche", sostuvo, y de esta manera, confesó que ambos vivieron un momento muy pasional.

Lussich aseguró que su noche de pasión con Wexler fue una revolución.

"Yo estaba extasiado, como levitando. No porque ella fuera famosa, sino porque fue un momento en que me di cuenta de que podía superar mis prejuicios y limitaciones. Esa noche, yo me casaba", confesó sin vueltas, y luego añadió que su historia duró cerca de un mes, porque después la actriz debió afrontar muchos compromisos laborales, y cada uno regresó a sus vidas.

"Pasó lo que tenía que pasar, hasta donde pasó, y estuvo divino", dijo por último.