Se terminó la tregua: la crítica de la “Negra” Vernaci a Mario Pergolini

Aunque parecía que las aguas se habían calmado un poco, la grieta entre Elizabeth “La Negra” Vernaci y Mario Pergolini volvió a agrandarse después de que el conductor publicara a mediados de diciembre una carta pública para explicar la situación de su radio digital, Vorterix.

La "Negra" lo acusa de no haber frenado su despido de la Rock & Pop.

“Como laburante, la carta me cayó como el culo. Lo que más me molesta de él es que dice siempre que la radio terminó. Andate entonces”, disparó con su acidez clásica.

Pero las críticas no terminaron ahí. “No existe (la radio) porque a vos no te escuchan. Eso es lo único que me jode. El resto, cada uno sabe cuándo va con Mario a qué se expone. Se movió toda la vida así. Lo querés o lo odiás”, sumó, al tiempo que aclaró: “Yo lo quiero, a pesar de quién es”.

Por último, la conductora apuntó: “Hemos pasado por todo, porque creo que no frenó mi salida de la Rock & Pop. Lo aprecio igual; siento que hace lo que puede”.

La carta de Pergolini en la que explicó la situación de Vorterix

El CEO de Vorterix, Mario Pergolini, envió el once de diciembre una extensa carta a todos los trabajadores de la empresa en la que relata la asfixia económica a la que fue sometido por parte del Grupo Indalo, que conservaba el 50 por ciento de la empresa tras la venta de Sergio Szpolski. Allí relata la crisis que vive la emisora nacida en 2012 y habló de los despidos que concretó apenas días atrás.

La carta fue enviada por el ex CQC a sus empleados y allí explica que una de las opciones que analizó fue cerrar Vorterix “o dejarlo en su mínima expresión” y “despedir a todo el personal”. Luego, Pergolini detalló que se inclinó por otra alternativa, que fue “asumir como perdido la millonaria deuda de mis socios y financiar yo esa parte, que es lo que acabo de terminar de hacer”.

Vorterix nació en 2012, luego de que Pergolini se fuera de la Rock & Pop.

Pergolini detalló que el Grupo Indalo con Cristóbal López a la cabeza no afrontó los gastos necesarios para sostener a la empresa. Relató que apenas tres meses después de que se concretara la compra del 50 por ciento de la empresa, la AFIP intimó a Indalo por la millonaria deuda por el impuesto en la venta de los combustibles, que se encuentra judicializado y que desde entonces no inyectó más plata.

“Vorterix nunca estuvo por encima de sus gastos, siempre fue deficitaria, pero había un plan a seguir durante dos años que nos pondría en un lugar como para competir y ganar dinero. Para eso había que poner mes a mes un dinero que yo puse, pero Indalo no y eso acumuló una gran deuda de varios millones de pesos”, explicó el conductor de Maldición va a ser un día hermoso.

El conductor y CEO de Vorterix explicó la crítica situación que atravesó en 2017.

Además, Pergolini reconoció que “las expectativas de ganancias por publicidad estuvieron por debajo de lo esperado y eso fue… demoledor”. Por eso, el empresario detalló que barajó unas pocas opciones: cerrar Vorterix “o dejarlo a su mínima expresión”, es decir, pasar música, despedir a todo el personal e ir por el Grupo Indalo en la Justicia para cobrar la millonaria deuda; o afrontar él mismo lo adeudado. “Es lo que acabo de terminar de hacer”, explicó, al tiempo que se esperanzó en que en los próximos días pagará todos los sueldos adeudados.

Además, habló de la “reducción de personal” y explicó que más del 80 por ciento de los gastos es en personal. “Fue doloroso y triste, mucha de la gente que ya no está en Vorterix fueron compañeros de ruta de muchísimos años, pero había que hacerlo”, agregó el empresario. Entre muchos de los despedidos se encontraba Alfredo Ávalos, el histórico productor de Mario.

EL FUTURO DE VORTERIX

En la carta, Pergolini les detalla a sus empleados que hará cambios en la programación para adaptarla a las nuevas generaciones y para “entender que la inversión va a estar en otros contenidos”. Explicó que ya concretó un acuerdo con Cablevisión Flow y que hará “varios contenidos chicos” y “contenido más complejo como programas especiales mensuales”. Luego, se entusiasmó: “Y si podemos, documentales y películas de bajo costo con una empresa de contenidos mundial que quiere eso de Vorterix”.

Pergolini criticó al Grupo Indalo por no afrontar la deuda.

Pergolini les pidió disculpas a los trabajadores “por los momentos malos que han vivido en lo económico”. “Les juro que he trabajado lo más que pude para que esto no pasase, pero hay muchas variables que están cambiando a los medios”, les expresó.

Por último, el ex conductor de la Rock & Pop indicó que espera que el millonario pago que hizo en los últimos días “pueda solucionar los problemas que quedan” y que “esto no vuelva a pasar”. “Les prometo que haremos un gran medio para el año que viene”, se entusiasmó el dueño de Vorterix.