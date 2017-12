Suicidio, abandono de los medios y nueva vida: el drama de un ex Gran Hermano

Después de haber permanecido durante 5 años alejado de la televisión, Santiago Almeyda, ex GH, decidió romper el silencio y habló por primera vez del suicidio de Valeria, su hermana, hecho que generó un cambio rotundo en su vida y lo llevó a alejarse del ambiente artístico.

Santiago Almeyda habló de la muerte de su hermana, ocurrida 4 años atrás.

"Me llamó una amiga de mi hermana para contarme y fue terrible. Me cambió la vida para siempre. Fue tremendo", contó Almeyda emocionado, y en relación a eso, aseguró que aunque el tiempo lo ayudó a salir adelante, lo cierto es que "la marca va a estar para siempre".

Santiago participó de Gran Hermano en el año 2001 y casi 10 años después, la peor noticia oscureció la vida de toda su familia. Según contó él en diálogo con Pronto, la última vez que había visto a su hermana la había encontrado bien, pero la joven sufría de depresión.

Feliz cumple hermana te extraño eternamente pic.twitter.com/bp7fEiig37 — santiago almeyda (@santiagoalmeyda) 18 de junio de 2014

"Ella tenía problemas de depresión y estaba en tratamiento. Estábamos siempre a su lado. Evidentemente, cuando uno está así de deprimido la ayuda nunca alcanza. Yo estaba en contacto con ella. Es inentendible", dijo el actor, quien en 2013, después de la muerte de su hermana, intentó participar de una obra teatral pero debió abandonar el proyecto antes de empezar.

"Estos últimos años me volqué a la gastronomía porque lo de Valeria, mi hermana, fue un mazazo. Me cambió la vida para siempre. Fue un golpe enorme para todos y nos paralizó. En mi caso, dejé de laburar y cancelé lo que venía haciendo", aseguró.

En relación a esto, aseguró que muy pocas personas del medio se acercaron a él, pero que indudablemente los que siempre estuvieron, fueron Gustavo Conti, Flor De la V y Gladys Florimonte.

"Me di cuenta de que tenía muy poca gente dispuesta a visitarme o pegarme un llamado. Me la banqué solito", aseguró, y agregó que también se casó con la ex vedette Natalia Fava, quien fue su principal sostén para poder superar la tragedia.

Almeyda y Fava se casaron luego de participar en GH.

La muerte de Gancedo

Lo cierto, es que Almeyda contó su triste pasado, después de haber sido consultado sobre la muerte de la ex participante de GH, Rocío Gancedo, quien se quitó la vida hace menos de un mes al arrojarse del edificio donde vivía.

Gancedo se quitó la vida al arrojarse del edificio donde vivía.

"Vi que Rocío estaba sola y angustiada. Conozco los síntomas de la enfermedad, sé de qué va la depresión por mi hermana y cómo es el tratamiento, dijo al principio de su respuesta, y allí, se animó a confesar que había pasado por algo muy parecido.

"Me tocó muy de cerca. Aún sin conocerla, me dio muchísima pena", dijo sobre Rocío.