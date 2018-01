Thalía elogió a Radagast y le hizo un pedido especial, ¿cuál es?

No resulta extraño que un seguidor de Instagram comparta una publicación de su ídolo. Pero cuando ese seguidor es una famosa estrella internacional, y elogia a un famoso local resulta por lo menos simpático. La cantante mexicana Tahlía posteó en su cuenta un video de Agustín Aristarán, conocido como Radagast.

El mago y humorista utilizó como parte de uno de su sketch la canción "Equivocada". El hit de Thalía acompaña a Radagast mientras maneja y metido en personaje llora desconsoladamente. El posteo de la cantante tuvo hasta el momento 368,343 reproducciones.

Mientras se prepara para comenzar su temporada teatral, Radagast contó a BigBang que se contactó con ella para agradecerle que haya compartido su video. "Fue muy simpática, no me imaginé que tenga tanto sentido del humor. No sabía que ella me seguía en mis redes. Y no solo en Instagram, también en las otras cuentas. Lo mejor de todo es que el tema del video lo elegí porque me gusta mucho esa canción", expresó.

Pero no quedó ahí la charla. Radagast recibió un pedido especial por parte de la mexicana. "En la charla también me pidió que haga otro video pero con la canción de "María, la del barrio" y no voy a dejar de cumplirle", sostuvo entre risas.

El éxito de los chistes del humorista, que explota en Instagram y Facebook, tiene un largo caminó un largo recorrido. Y luego de estar todo el año con su obra "El show de Radagast" en avenida Corrientes, desde el próximo martes inicia su gira por la Costa Atlántica.

El cronograma de la gira.

"Es un show renovado. Los espero a todos. Está bien condimentado y es de fácil digestión", dijo con gracia.