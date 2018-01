Tinelli, de vacaciones, mientras a De Brito y Polino les rebotaron los cheques

Es el conductor más famoso de la televisión argentina, y desde su lugar en la pantalla chica hace lo que nadie puede hacer. Pero desde que decidió venderle los derechos de Ideas del Sur al Grupo Indalo, todo comenzó a ir barranca abajo. Si bien está de vacaciones, ahora Marcelo Tinelli enfrenta nuevas batallas, y todos esos frentes juntos al parecer generaron su furia y cansancio.

Pampita dejó sui lugar vacante para este año.

Si bien el Bailando 2017 llegó a su fin hace poco menos de un mes, el conductor sigue recibiendo malas noticias a pesar de que su cabeza está enfocada en lo que será el certamen de baile de este año. ¿Qué pasó? Los jurados que participaron durante todo el 2017 de ShowMatch volvieron a reclamar el pago de sus sueldos al recibir, una vez más, cheques sin fondos.

Cheques rebotados — @ N G 3 L ������ (@AngeldebritoOk) 16 de enero de 2018

El primero en alzar la voz fue Ángel de Brito. Primero lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que los cheques fueron “rebotados” otra vez y luego se explayó durante su programa al referirse al ostentoso cumpleaños que Carolina “Pampita” Ardohain comenzará a festejar en México, donde recibirá sus 40 rodeada de amigos.

“Le tengo malas noticias a Pampita, y como no está más en el chat de WhatsApp no le pude avisar, así que se lo digo por acá. Todos los cheques rebotaron, que no gaste mucho porque creo que esto no lo va a poder cobrar”, ironizó el conductor. Cabe recordar que desde el ex Grupo Indalo se dejaron de pagar también las indemnizaciones de los ex trabajadores.

Al mismo tiempo, los empleados que aún se mantienen en constante reclamo notaron que sólo se les depositó un porcentaje, mínimo, del sueldo. Ante la queja de De Brito, quien se sumó al reclamo vía redes sociales fue Marcelo Polino. “Cheques rechazados del jurado correspondientes al mes de noviembre. ¿A quién le reclamos?”, se preguntó.

Los dueños presos y el señor de contaduría de vacaciones. https://t.co/ZWWHRH1k3X — @ N G 3 L ������ (@AngeldebritoOk) 16 de enero de 2018

A lo que el conductor de los Ángeles a la mañana volvió a recoger el guante y disparó: “Los dueños presos y el señor de contaduría de vacaciones”. Vale mencionar que Cristóbal López y Fabián De Souza, ex dueños de Indalo, se encuentran detenidos desde finales de diciembre por evasión.

La causa investiga la evasión de 8.000 millones de pesos en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles -a través de la empresa Oil Combustibles SA- que, según la acusación, se usó para capitalizar a otras empresas del Grupo Indalo.

Según el reporte que la Administración Federal de Ingresos Públicos le entregó al juez Julián Ercolini, la deuda de López y De Sousa asciende a los $17.042.509.692 de pesos, casi mil millones de dólares.

Tinelli debió abandonar Ideas del Sur en diciembre de 2016.

Tinelli rompió su vínculo con Indalo o Ceibo (el nuevo grupo) y los denunció ante la justicia por “estafa”. Según pudo saber BigBang, el conductor le reclama a la (¿ex?) empresa de Cristóbal López casi 157 millones de pesos en concepto de los sueldos de todo el año impagos, la transferencia de las acciones de Ideas del Sur, intereses– y costas judiciales.

Cristóbal López.

Por este sin número de problemas, el conductor televisivo decidió abandonar, una vez más, su rol futbolero en San Lorenzo. "Estoy transitando un rumbo de rearmado en lo laboral que me exije muchísimo. Fundar otra productora y estar cerca de la gente que trabaja de sol a sol para que el programa sea lo que es, resulta un nuevo desafío que requerirá de toda mi atención”, explicó.

Disfrutando mucho❤️ Una publicación compartida de MARCELO TINELLI (@marcelotinelli) el Ene 8, 2018 at 10:30 PST

El año pasado ShowMatch, el Bailando por un sueño e Ideas del Sur se vieron envueltos en una fuerte crisis económica que sigue repercutiendo durante este verano. No solo los miembros del jurado reclaman el pago de sus sueldos, sino que los trabajadores de la productora que había fundado Tinelli se encuentran en una especie de limbo financiero y nadie les da una solución.