¿Todo bien? Diego bailó, Rocío grabó y Dalma le dio un manotazo a la cámara

Después de la polémica que se generó por la supuesta lista negra de gente a "no invitar" a su casamiento, Dalma Maradona viajó a Dubai para dejar de lado los intermediarios y hablar cara a cara con su padre. Diego había anunciado que no iría a la fiesta porque su novia no estaba invitada. Ahora, se mostraron juntos, pero no de la mejor manera.