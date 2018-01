Todo mal: Morla dijo que Diego no irá al casamiento de Dalma porque no invitó a Rocío

La relación entre Diego Maradona y sus dos hijas, Dalma y Gianinna, muchas veces puede resultar conflictiva y complicada. Incluso, en diferentes oportunidades se los ha visto peleados y enojados, y esta vez, parece que no es la excepción.

En pleno preparativo de los detalles de su boda, Dalma aseguró que de ninguna manera va a invitar a Rocío Oliva a la ceremonia, y ante la situación, Diego le pidió a Matías Morla, su abogado, que dijera de forma pública que no piensa ir al casamiento. "No va porque no invitó a Rocío", aseguró el letrado.

Diego Maradona confirmó que no asistirá al casamiento de Dalma.

El escándalo se desató hace unos días, cuando en el programa "Los ángeles de la mañana", la hija mayor del "Diez" confesó que a su boda va a invitar sólo a la gente que quiere, y que por ese motivo, la novia de Diego queda totalmente afuera de la lista de invitados.

Matías Morla le brindó una extensa entrevista a Tomás Dente, y allí, ante la pregunta del periodista, el abogado confesó que Maradona le pidió que contara que no iba a ir al casamiento de su hija porque Oliva no estaba invitada.

"Hoy Dalma Maradona dijo que no iba a invitar a Rocío Oliva a su casamiento, y Diego dijo ‘no voy’. ¿Por qué? ‘Porque no voy con mi pareja’. Ahora, se va a abrir un sinfín de preguntas: ¿está bien que no vaya al casamiento de la hija? Vas a tener un montón de gente que diga que está mal", dijo Morla cuando le preguntaron sobre la polémica decisión de su representado.

"A mí me dijo ‘no voy a ir’, y estoy autorizado para contarlo porque él me dijo que lo diga. Me dijo ‘no voy a ir porque yo voy con mi mujer’. Me dijo ‘no, no invitó a mi mujer y lo considero un agravio para mí'”, contó.

En relación a esto, Morla reveló que en la familia hay muchas internas, y que muchas de las conversaciones que Diego tiene en privado con sus hijas, después quiere que se hagan públicas y eso es un problema.

"De hecho, Dalma le dijo que no cuente que se casaba y Diego cortó y lo puso en Instagram. Él es así, ahora quiere que se haga público y preparate porque en cualquier momento sale en la red un audio de Diego diciendo ‘no voy a ir al casamiento de Dalma porque no puedo ir con mi mujer", cerró.