Traición, mentiras y ventajismo: la feroz guerra entre Márama y Rombai

Márama y Rombai son dos bandas “hermanas” de cumbia-pop uruguayas que supieron conquistar a los más jóvenes con sus pegadizas canciones. Su éxito llegó en 2014 en Uruguay y, con el correr de los meses, fueron seduciendo con sus temas en Argentina, Paraguay y Chile. Pero los grupos no están pasando por su mejor momento y la interna entre sus protagonistas estalló en las redes.

Fer Vázquez fue el fundador de Márama y Rombai.

Todo surgió a principios de diciembre del año pasado, cuando Agustín Casanova –cantante de Márama- decidió cambiar el nombre de su usuario en Twitter: pasó de ser @Marama_Agustin a llamarse @CasanovaAgusOk. Finalmente corrigió su apodo una vez más y optó por @AguCasanova2.

El tuit de la polémica.

Pero lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue cuando el ahora protagonista de Simona participó del Teletón 2017 de Uruguay, en el que se recaudan fondos para fines solidarios, con otros músicos, dando comienzo a su carrera como solista y alejándose de Márama.

Lo cierto es que hace tan solo un puñado de horas, Fernando Vázquez –fundador de Márama y líder de Rombai- dio su propia versión a través de Instagram en la que quedó al borde del llanto y descartó ser el responsable de que la exitosa banda de Casanova llegue a su fin.

Según allegados a Casanova, el conflicto comenzó durante los últimos días de 2017, cuando Vázquez decidió cambiar a su entonces representante, Enrique Quinteros, por el manager de Maluma. Esto provocó una gran desunión entre los músicos, que hoy terminó por dinamitar la banda.

Agustín Casanova y Fer Vázquez, de socios a enemigos públicos.

Los miembros de Márama -salvo el hermano de Vázquez, Alejandro, y Pablo Arnoletti, quien tiene todavía un contrato vigente con el líder de Rombai- optaron por quedarse con Quinteros, desobedeciendo al fundador de la banda y provocando una disputa de derechos.

Cabe mencionar que los derechos del nombre del grupo (Márama) pertenecen a Vázquez, por lo que tanto Agustín Casanova, como los otros integrantes de la banda y supuestos detractores, no pueden seguir haciéndose llamar así.

Siempre según las propias palabras del líder de Rombai, su intención era que sus ex compañeros sigan trabajando para él en Miami, donde tiene su nueva “base”, y señaló que esa propuesta sigue abierta. Pese a esto, aclaró que por los dichos de las últimas horas, que eso no será así.

"Márama para mí es un sueño, fue mi primer gran éxito de mi vida, fue mi gran alegría. Estaba en la facultad estudiando Comunicación, un poco presionado por mi familia, otro poco por la sociedad que tampoco le gusta mucho el tema de la música, que lo ven como algo muy inseguro. Entonces decidí ser productor musical”, explicó Vázquez en Instagram.

Y agregó: “Decidí dedicarme a las dos cosas. Sentía que si era cantante de repente me iba a demandar mucho tiempo y no iba a poder llevar las dos cosas. Entonces decidí ser productor. Ahí arranqué Márama. Con mi hermano creamos Márama. Compuse las canciones, luego vinieron los músicos y después encontramos a Agustín por YouTube”.

Durante su descargo, el fundador de las exitosas bandas uruguayas recordó esos inicios en 2014 y remarcó que con el correr de los años se dio cuenta que su ex manager, Quinteros, no hacia las cosas como correspondían. “Enrique Quinteros cometió muchos incumplimientos, muchas irregularidades, no hizo las cosas bien y me vi obligado a terminar el contrato", sostuvo.

Por último, Vázquez sostiene que los ex integrantes de Márama lo acusan de dejarlos sin trabajo y aclara: "La carta dice como que los dejé sin trabajo y solamente estoy pensando en Rombai, cosa que no tiene sentido porque no me sirve que Márama termine".

Nuevo comunicado de prensa, desde ya agradecemos a todos los que confían en nosotros y nos apoyan. pic.twitter.com/bHeijLX5by — ROMBAI (@rombai_) 4 de febrero de 2018

A partir de este descargo, los ex integrantes de Márama -con Agustín Cananova a la cabeza- utilizaron las rede sociales para dar su propia versión de los hechos y tildaron a Vázquez de mentiroso. “Desde hace meses, Fernando Vázquez está tomando decisiones pensando en su propio beneficio, perjudicándonos”, señalaron.

Y agrega: “No tiene en cuenta el esfuerzo y el trabajo de todos los integrantes de Márama y Rombai. Somos rehenes de una estrategia para perjudicar la metodología de trabajo actual. Se nos indujo a firmar un documento en el que renunciábamos a todos nuestros derechos y dos meses después se nos dejó sin trabajo".

¿Serás el fin de Márama?

El último show de Márama fue el 13 de enero en la localidad de Los Antiguos, Santa Cruz, y en ese recital se despidieron del público. "La intención de Fernando Vázquez fue perjudicar a quien fue su representante (Enrique Quinteros) e intentó utilizarnos para sostener que este había incumplido el contrato con él, cuando la realidad no es así", manifestaron.

Vázquez sostiene que Casanova está siendo manipulado por su manager.

Por último, los ex miembros de Márama remarcaron que si se agotan las "instancias razonables para llegar a un acuerdo que contemple los derechos e intereses de todos" se verán obligados a recurrir a la Justicia. ¿Cómo terminará esta historia?