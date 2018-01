Tremendo cruce entre Brancatelli, Oliván y Ceferino Reato: "Sos nefasto"

La primera pelea del año en Intratables no tardó en llegar. Diego Brancatelli y María Julia Oliván se trenzaron con Ceferino Reato por los despidos en Radio Nacional, luego de que este último realizara una pregunta que encendió la mecha.

"¿Para qué queremos Radio Nacional?", soltó en el marco de un debate sobre los "ñoquis" en el Congreso y en los empleos públicos. El primero en responder a la pregunta fue Diego Brancatelli, quien no dudó en lanzar un dardo venenoso: "Solamente Ceferino Reato puede decir semejante barbaridad".

Reato se ríe irónicamente de sus colegas.

El periodista, autor del libro Salvo que me muera antes, lo interrumpió: "30 por ciento de pobres y defendiendo Radio Nacional". Branca resistió: "Defiendo a Radio Nacional y a todos sus trabajadores. Yo trabajé en Radio Nacional en el año 2000". "No me cabe la menor duda. ¿Dónde vas a trabajar?", chicaneó nuevamente Reato.

En ese tramo de la discusión, tomó la palabra María Julia Oliván, quien trabaja en esa radio, y entendió que el periodista atacaba a quienes ejercían la labor en esa emisora. "Un conductor que conduce una vez por semana gana treinta mil pesos y uno que lo hace todos los días 60", sumó la ex chica Lanata a la discusión. "Si no estuvieras ahí, por ahí opinarías como yo. Vos estás defendiendo tu laburito", polemizó, otra vez, Reato en una fuerte pelea que tardó varios minutos en calmarse.