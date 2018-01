Tremendo cruce entre De Brito y Ubfal por los “audios negros” de Maxi a Wanda

Laura Ubfal publicó ayer en su blog dos violentos audios que le envió Maxi López a Wanda Nara. No es la primera vez que se filtran este tipo de mensajes y Ángel De Brito se hizo una irónica pregunta, en alusión a la amistad que mantiene Wanda con la periodista: “Siempre se filtran sólo los de él. ¡Qué mala suerte!”.

La pareja se divorció a finales de 2013 y desde entonces está en guerra.

“¿Por qué no dicen que los manda Wanda?”, le preguntó por Twitter Fernanda Iglesias, y De Brito redobló la apuesta: “¿Vos decís? A mí no me llegaron”. De inmediato, Ubfal se sintió tocada y publicó en su blog un comunicado en el que explica por qué “no existen” audios de ese tenor desde el lado de su amiga.

El extraño comunicado de Laura Ubfal

“Dado que muchos periodistas, panelistas o como los quieran definir, se preguntan tan preocupados ‘por qué no se escucha la voz de Wanda Icardi en los audios’ que dimos a conocer en primicia, queriendo desestimar las agresiones del padre de sus hijos, vamos a explicar que el material que publicamos está en la Justicia italiana y no es la primera vez que hay audios y chats de Maxi López entregados, por los cuales ahora fue citado a declarar por violencia de género ”.

”. “Y si no se escucha la voz de Wanda es porque estratégicamente, aconsejada por sus abogados, ella sólo habla de sus hijos, horarios, citas para que su padre los vea y de manera escueta. Algo que se puede entender en la respuesta de su ex cuando dice ‘ya tengo tres’, refiriéndose a Valentino, Constantino y Benedicto”.

Algo que se puede entender en la respuesta de su ex cuando dice ‘ya tengo tres’, refiriéndose a Valentino, Constantino y Benedicto”. “ Maxi López , mientras tanto, se niega ahora a pagar la cuota alimentaria alegando que no tiene dinero, cuando su novia, Daniela Christiansson , muestra las lujosas vacaciones que comparten en la montaña nevada de Austria”.

que comparten en la montaña nevada de Austria”. “Ya consignamos que el futbolista juega ahora para el Udinese y que su sueldo es en blanco, monto que también ya está en la Justicia italiana y que alcanza y sobra para cubrir las necesidades impuestas por la Justicia para con sus hijos”.

“Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, logró embargarle a López una propiedad para que pague la deuda que tenía con sus chicos, pero ahora volvió a entrar en mora”.

Los violentos audios de Maxi López a Wanda Nara

Según el abogado de Maxi, Andrés Beccar Varela, la deuda que el deportista mantenía fue saldada en el mes de noviembre. Sin embargo, desde el lado de Wanda sostienen lo contrario.