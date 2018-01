Tristán se largó a llorar y mandó un comunicado: "No hay ninguna prueba de nada"

El último fin de semana puede calificarse como uno de los peores en la larga carrera del humorista Tristán Díaz Ocampo, mejor conocido solo como Tristán, quien ya no sabe cómo esquivar las denuncias por acoso sexual que recibió por parte de la actriz Rita Pauls y de la modelo Cinthia Fernández, las cuales lo llevaron a tener fuertes cruces en la televisión.

Tristán rompió en llanto.

La intérprete de una de las hijas de Arquímedes Puccio en la serie Historias de un Clan aseguró haber sido acosada por el conocido actor y comediante durante las grabaciones: “Él me decía cosas asquerosas al oído; cosas muy vulgares, sexuales; como: ‘Te voy a hacer tal cosa’”.

Esto fue el puntapié inicial para el repudio generalizado que comenzó a recibir el humorista de 80 años con el correr de las horas. Sin ir más lejos, la (¿ex?) mujer de Matías Defederico remarcó que lo había denunciado por una situación similar hace diez años y se enfrentó al actor.

Tristán no solo dio la cara y no se escondió, hasta ahora, en ningún momento, sino que además negó todo y acusó a Rita Pauls de buscar "promoción" con este tipo de denuncia. Al mismo tiempo, el martes por la noche el actor rompió en llanto en el programa Vino para vos, el ciclo que conduce Tomás Dente por la señal KZO.

Entre otras cosas, Tristán sostuvo que no cree haberse excedido en su trato hacia la actriz, pero que si fue así, le pide disculpas. A su vez, se quebró al recordar la trágica muerte de su primer hijo, quien hoy tendría 59 años, y el fallecimiento de su madre. "Lo juré por mi madre y mi hijo muerto, yo no le dije nada malo en el oído a esa señorita", dijo envuelto en lágrimas.

Y recordó ese duro momento: "Mi hijo murió de diarrea estival en el Hospital de Niños. Tenía siete meses. Lo traje desde Pergamino para ver si lo podían salvar pero en esa época la diarrea estival hacía estragos, no se curaba y se me fue. A la mañana llegué al hospital y me dijeron 'su hijo falleció anoche' y me lo mostraron arriba de una tabla".

Tristán formó parte de la tira "Historia de un Clan".

A raíz de este fuerte relato, Tristán decidió dar a conocer un breve, pero contundente comunicado, en el que asegura que no dará ninguna entrevista a partir de ahora. “Quiero comunicar a través de este medio que me encuentro muy dolido por todo lo que está pasando, creo que a la edad que tengo no merezco pasar por todo esto”, explicó.

El mensaje fue enviado a través de WhatsApp y el cómico señala que no existen pruebas en su contra por acoso. “No hay ninguna prueba de nada. Por este momento no quiero dar más críticas ni entrevistas. Y pido disculpas si molesté a alguien por mis dichos. Atentamente, Tristán Díaz Ocampo”, cerró en el comunicado divulgado en las redes.

Fue denunciado por acoso sexual.

Durante su participación en el programa que conduce Dente, Tristán concluyó su visita con unas emotivas palabras: "Aquel que cree que yo pude haber hecho mal le pido disculpas. Nunca tuve la intención de hacerlo así que les pido perdón a todos si es que vieron alguna vez de Tristán alguna cosa mala", dijo, llorando ante las cámaras.