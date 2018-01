TristánGate: ahora Adriana Salgueiro apuntó contra Cinthia Fernández

"Nos decía 'date vuelta, mamita, que te quiero ver la colita' o 'dejame tocártela un poquito' A una compañera le tocaba la cola. Y Adriana Salgueiro se reía, le causaba gracia", recordó días atrás Cinthia Fernández apuntando a Tristán como acosador sexual.

Salgueiro se defendió ante las acusaciones de Cinthia Fernández.

Más allá de la fuerte acusación, la frase también apuntaba a la presencia de Salgueiro como cómplice. Dato que la actriz salió a rebatir en la mesa de Mirtha Legrand.

"En ese momento estaba haciendo en el escenario una escena con Joe Rigoli y escuchamos una puteada feroz, una grosería tremenda a los gritos de una voz femenina", relató Adriana reconstruyendo el momento.

"Yo estaba enojada porque el público lo había escuchado y lo miro a Joe como diciendo '¿qué hacemos? ¿lo incorporamos como parte del libro?' Me pareció una falta de respeto y furiosa pregunto, '¿qué pasó?' Y ahí me dicen que había todo esto, pero yo no lo vi y no lo viví", detalló.

Descargo y defensa

"Si ella cree que ir a declarar la verdad a la Justicia me hace una persona nefasta, está bien, que lo piense", subrayó Salgueiro señalando las declaraciones de Cinthia. "Yo sé que actúo bien".

Y, más allá de su descargo, también defendió a Tristán señalando que lo conoce hace muchos años. "Desconozco que hubiera hecho semejante locura", subrayó.