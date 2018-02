Un locutor la difamó llamándola “un trava” y Flor de la V. reclamó "que lo echen"

Los premios Carlos a las mejores producciones teatrales de este año, que se realizaron en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz, fueron los protagonistas de distintos escándalos, polémicas y papelones. Sin embargo, la gota que rebasó el vaso fueron los repudiables y desafortunados dichos homofóbicos de un conductor cordobés contra Flor de la V.

El reconocido locutor de Carlos Paz, Claudio Caserta, se refirió en su programa en FM 100 a los premios Carlos y criticó con dureza la elección de Flor de la V como figura destacada femenina por considerarla “un travesti“. “Elegir a un trava como figura destacada femenina, discúlpenme ustedes, pero están enfermos de la cabeza”, aseguró.

Florencia de la V fue premiada como figura destacada femenina.

Lo cierto es que la respuesta de la actriz no se hizo esperar y cargó contra el locutor con dureza, exigiendo hasta su despido de la emisora. "Me ofende, me lastima, lastima a mi familia. A mí no me hubiera gustado que mi familia viera eso", señaló Florencia, quien no solamente se mostró indignada con la postura de Caserta, sino también con la del INADI.

Flor de la V salió a repudiar los dichos del conductor radial.

Según Florencia de la V, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) apenas repudió los dichos. “Me excede que ese señor, si se lo puede llamar señor, hable de mí. La discusión es otra. Cómo podemos permitir o qué se puede hacer con este tipo de personas que proceden de esta manera violenta con un micrófono”, dijo en Intrusos.

Las declaraciones de Carlos Caserta desataron un escándalo.

Y agregó: “Hay que echarlos, sacarles el micrófono. Al igual que se hace en Estados Unidos, con los casos de abuso o acosadores, cuando una persona que trabaja en los medios reacciona de esta manera porque es violento, envenena la sociedad que va encaminada hacia la libertad, la inclusión, hacia la diversidad. Mis hijos no se merecen que hablen así de mi".

COMUNICADO ����El INADI capacitará al conductor de radio Claudio Caserta en relación a sus expresiones públicas que resultan ofensivas hacia las personas por su identidad de género. Informe del Observatorio de Radio y TV. Enterate: pic.twitter.com/mdYoUytJrb — INADI (@inadi) 6 de febrero de 2018

A través de las redes sociales, el INADI rechazó las expresiones públicas del locutor y conductor radial y agregó: “Se advierte además que estas manifestaciones adquieren otra dimensión e impacto cuando son difundidas en los medios de comunicación masivos y se invita a los comunicadores a tomar conciencia de su responsabilidad frente al micrófono”.