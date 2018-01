Una famosa tatuadora inglesa esta furiosa y dice que Cande Tinelli le roba los diseños

Candelaria Tinelli es una de las famosas que más tendencia marca en el mundo de la moda y los tatuajes.

Por su osado look, muchos jóvenes la admiran, y también muchos otros la critican. Sin embargo, los dardos mal intencionados parece que no sólo provienen de sus seguidores en las redes, ya que recientemente, una famosa tatuadora inglesa la acusó de copiarse de sus diseños.

Candelaria Tinelli fue acusada de copiar los tatuajes de una famosa tatuadora inglesa.

Desde hace años, Cande utiliza su perfil de Instagram para compartir con sus fanáticos muchas fotos de su día a día. Incluso, ante cada nuevo tatuaje, la morocha retrata en varias imágenes su renovado arte en la piel.

Además, aprovecha el espacio que tiene para hacer diferentes reflexiones sobre la importancia de aceptarse como cada uno es, y siempre que se siente atacada, hace algún vídeo o escribe su descargo contra aquellos que la critican.

Sin ir más lejos, en junio del año pasado, Candelaria tuvo un fuerte cruce twittero con su musa inspiradora, Rebecca Fox. Luego de haber vuelto de un viaje familiar en Nueva York, la mediática fue acusada por sus seguidores de copiarse los tatuajes de la modelo británica.

En lugar de llamarse al silencio, la joven dijo que le molestaba mucho que le reclamaran que "copia tatuajes", cuando todo el mundo "la vive copiando" a ella.

"Quiero aclarar que me parece que no corresponde el tema de la instagramer a la que dicen que le copio todo. Realmente me fascina lo que hace, pero no le copio todo, y si le copiara todo, ¿qué?", dijo en aquel entonces la hija de Marcelo, y para ella, el tema quedó sanjado.

Hannah "Pixie" Snowdon acusó a Candelaria de imitarla.

Sin embargo, parece que las críticas no quedaron ahí, porque ahora, Hannah "Pixie" Snowdon, una exclusiva tatuadora inglesa y famosa influencer, sostuvo desde su propia cuenta de Instagram que Candelaria le copia siempre los diseños.

Hannah sostuvo que muchos de sus seguidores se hacen los mismos tatuajes que ella.

"Acabo de tropezar con la suma de 3 mil seguidores, quienes tienen exactamente mi mismo tatuaje de estomago y mano. Ni siquiera estoy enojada, pero recuerden que lo mejor que pueden hacer es ser genuinos con ustedes mismos", escribió la joven de 25 años en una de sus historias.

Hannah también compartió una foto de Candelaria Tinelli, quien tiene los mismos tatuajes que la joven.

Lejos de dejar las cosas ahí, Hannah siguió con su queja, y como ejemplo de quienes la imitaban, puso nada más y nada menos que una foto de la panza de Candelaria, quien tiene un tatuaje bastante parecido al de la tatuadora.

Hasta el momento, la hija de Tinelli no salió a responder las críticas, pero posiblemente elija alguna de sus redes para contestarle a la joven inglesa.