Una periodista acusa a Lito Cruz y Del Sel: dice que le tocaron "la cola" y "las tetas"

Silvia Pérez Ruiz es una periodista del canal cordobés El Doce que en las últimas horas cobró gran notoriedad por acusar a Miguel Del Sel y al fallecido Lito Cruz de “abuso sexual”. Según sus propias palabras, el ex embajador de Argentina en Panamá le “tocó la cola”, mientras que el difunto actor le apoyo sus dos manos sobre las tetas: “Fue la peor experiencia de mi vida laboral”.

Silvia Pérez Ruiz, la periodista del canal cordobés El Doce.

La conductora y periodista de Telenoche y Noticiero Doce reveló que a Del Sel lo conoció durante un viaje a la ciudad de Santa Fe. “Nos invitan a un viaje para cubrir una obra de Midachi porque luego venía acá. Entonces como anticipo nos invitaron a un club espantoso en la ciudad de Santa Fe. Fuimos al camarín, previo al show, y él (por Del Sel) hace un toque de cola”, dijo.

Y agregó: “Me mira, me scanea con la mirada, me mira las tetas, me mira el culo y me dice: 'Ah, de atrás no estás nada mal tampoco'”.

Para Ruiz, esta es una experiencia que la marcó y decidió no volver a entrevistar al ex dirigente. “Es una persona que no respeta a las mujeres porque es de otra época, en la que la mujer era un objeto”, remarcó.

Murió #LitoCruz Lo respeto como actor, no como persona. Prometí nunca más hacerle una nota. ¿La razón? Me manoseó antes de hacerle una entrevista. #metoo — Silvia Pérez Ruiz (@silviaperezruiz) 20 de diciembre de 2017

Y antes que le pase algo... tampoco entrevisto más a Miguel del Sel. Y de paso... jamás volvería a trabajar con Roberto Sniezek. (Y muchas quisieran no tenerlo de profe) #NoEsNo — Silvia Pérez Ruiz (@silviaperezruiz) 20 de diciembre de 2017

Sobre lo ocurrido con Lito Cruz –falleció el martes por la mañana mientras dormía por un infarto de miocardio y sobre él recaía una denuncia de su ex pareja, Patricia Perrota, por violencia de género–, la periodista cordobesa contó que en 2009 le tocó entrevistarlo en un lujoso hotel y aclaró: “Fue la peor experiencia de mi vida a nivel laboral”.

La periodista aseguró que no entrevistará nunca más a Del Sel.

“En 2009 fui al hotel a hacerle una nota. En el hall, antes de cruzar palabra, me dice: '¿Todo esto es tuyo?' y me toca con la mano las dos tetas, como un escáner, manoseándome. Me quedé en shock y él hizo un chiste para salir. Yo pensaba en mi trabajo, en que tenía que llevar la nota, en que no podía volver al canal, donde era nueva, sin la nota”, recordó.

En ese marco, Ruiz sostuvo que en esa oportunidad no sabía si le iban a creer en el canal o si, en un caso más extremo, la iban a regañar. “Yo lo comenté en el canal, no lo hice público porque, o no existía aún Twitter o no tenía la trascendencia de hoy. Me cuestionan que por qué ahora lo vengo a decir, pero es ahora que se vienen a enterar. Mucha gente lo sabía”, cerró.

Del Sel dijo que nunca tocó a la periodista.

Ante el descargo de la periodista, la producción de Canal El Doce informó que se comunicó con el ex dirigente macrista y aseguró que negó haber manoseado a la periodista con un curioso argumento. "Nunca acosé a nadie. Y mirá que trabajé con muchas mujeres", afirmó.