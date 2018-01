Una productora desmiente a Cinthia Fernández: "Con Tristán no pasó nada de lo que dice"

Después de que Rita Pauls denunciara al cómico Tristán por un presunto acoso sexual, Cinthia Fernández repasó el episodio que le tocó vivir en 2007. La bailarina era parte del elenco que encabezaba el capocómico "Más loca que una vaca". Pero ahora se pone en duda su denuncia.

"Jesica Cusnier y yo éramos dos pendejas, mujeres y teníamos lindo cuerpo. Él estaba en una esquina sentadito con su vaso de jugo de manzana y nos decía 'date vuelta, mamita, te quiero ver la colita. Dejame tocar un poquito'. A Jesica le tocaba la cola y había que callárselo porque sino nos echaba", señaló. Y agregó que Cusnier fue testigo del supuesto cachetazo que le pegó Tristán. La Justicia en su momento falló a favor de Tristán y Cinthía debió pedirle disculpas y hasta le entregó un resarcimiento económico.

La acróbata fue desmentida.

Debido a estos dichos, Jésica Cusnier salió a desmentir a la exparticipante del Bailando. "Yo no vi ningún cachetazo, estaba en escena en ese momento. No sé por qué me involucra, ella me tendría que haber llamado. Nadie jamás me tocó la cola ni nadie me prohibió hablar, en la comisaría dije toda la verdad. Esa es mi historia", expuso la modelo.Y esas palabras se sumaron las de una productora teatral, que también atestiguó en el mismo juicio.

Se trata de Analía Peredo, quien en diálogo con el programa Nosotros a la mañana desmintió enérgicamente a Cinthia. "No pasó todo esto que está diciendo. (...) Se insultaron ahí atrás porque ella no le había dado un pie. Discutieron, se empujaron y la única persona que estaba ahí fui yo". Es decir, no hubo cachetazo a Cinthia ni tocada de cola a su compañera, y sí una mutua falta de respeto.

Según Cinthia, esta productora había brindado un falso testimonio ante la justicia. Eso sucedió debido a que Tristán le inició una demanda por calumnias e injurias a Fernández por sus dichos en la tevé y la acróbata lo perdió ya que ningún compañero dijo haber visto maltrato o agresión de parte del cómico.