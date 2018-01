VIDEO Beto Casella en BigBang: está separado y quiere que a Macri le vaya bien

Invitado a la redacción de BigBang, el conductor Beto Casella brindó una extensa entrevista donde habló, entre otras cosas, de su presente laboral y del desembarco de su programa Bien levantado en la Rock & Pop, que comenzará a salir al aire el próximo jueves, en el horario de 9 a 13.

Además, dio su opinión sobre la actualidad y la política, y al final, cuando habló sobre el amor, confesó que está separado de Carolina Wyler.

Durante el mediodía de este lunes, Casella contó, para dar comienzo a la charla, que su vínculo con las redes sociales es muy bueno, y que a pesar de que recibe críticas de algunos tuiteros, lo que más le apena es que no puede responderle a cada a una de las personas que le brindan buenos deseos.

Por otro lado, el periodista opinó sobre el gobierno de Mauricio Macri y allí, aseguró que "hay mucha gente enojada con el presidente, y que un cierto empecinamiento en esperar todos los días una noticia que lo destituya". "Yo no lo voté, pero me levanto todas las mañanas pensando que ojalá que le vaya también como para que gane de nuevo en el 2019", confesó.

Además, en relación a las recientes denuncias de acoso que realizaron diferentes mujeres del medio, Beto explicó que él es "feminista desde chico", y que gracias a su experiencia, cree conocer el alma femenina. "Yo les inculqué a mis hijos apenas nacieron que la mujer es sagrada, y que cualquier falta de respeto los hará degradarse a ellos mismos", sostuvo.

Finalmente, sobre su vínculo con su novia, Carolina Wyler, con quien estuvo en pareja y convivió durante 2 años, dijo que a pesar del amor que se tienen, ahora atraviesan momentos complicados.

"Estamos en un impasse de dos o tres meses, pero tenemos una relación fabulosa, hasta vamos a comer. Esos impasses se dan por la dinámica de las parejas, y lo principal que une a las parejas, no se puede buscar, sale o no sale", aclaró Casella.

"A veces ni las parejas pueden explicar qué es lo que pasa, porque tiene que ver con una sintonía mágica, que une a las personas, que a veces dura toda la vida o a veces tres meses. A veces por ahí se va por un tiempo, y uno no puede explicarlo, en este caso no hubo nada particular, pero estoy así", cerró.