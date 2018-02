VIDEO Jey Mammon en BigBang: "Volvería al Bailando porque me sentí contenido"

Invitado a la redacción de BigBang, Jey Mammon brindó este mediodía una extensa entrevista donde habló de sus comienzos en el medio, de su adolescencia, de su participación en el "Bailando por un sueño" e incluso, de su vínculo con la reina de los almuerzos, Mirtha Legrand.

Jey Mammon dijo que volvería a estar en Bailando por un sueño.

Mientras hablaba de su personaje más importante, Estelita, Jey fue consultado acerca del humor que hace. "Estelita no se cuida de nada, y creo que al humor no hay que cuidarlo", explicó y agregó que en realidad lo que hace es sólo un "personaje, y no lo que piensa mi cabeza". Jey debuta mañana con el programa "Qué te puedo cobrar?", que se emitirá de lunes a viernes de 13 a 16 por la Rock & Pop.

Además, contó que ayer se llevó a cabo la gala a beneficio del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata, y como Mirtha Legrand es la madrina, lo invitó para que la entrevistara.

La diva de los almuerzos contestó a todas las preguntas de Estelita, y a raíz de eso, Mammon le dijo a este portal que tiene una muy buena relación con Legrand, y que incluso, se comunican por Whatsapp: "Ella escribe genial, no se si le dicta a alguien, porque escribe muy bien en whatsapp. Es amorosa, siempre contesta".

Por último, fue consultado acerca de si volvería o no a participar en el Bailando, y dijo que aún no sabe si va a estar, pero que lo haría nuevamente.

"Es un espacio que me contuvo excelentemente bien. No fue esta la primera vez que me llamaron, y yo tenia mis reparos porque es el show más grande la televisión, pero construí lo que tenía ganas de construir, y por eso, lo volvería a hacer", cerró.