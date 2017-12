Vanesa Carbone grabó a un hombre que la acosaba: el duro relato de la panelista

Asustada y sin saber bien qué hacer, Vanesa Carbone tomó su celular. Encendió la cámara y apretó "rec". Esa fue la manera que encontró para registrar una secuencia que aún la traumatiza con sólo recordarla.

Un hombre la siguió varias cuadras, luego ella ingresó a un shopping para evadirlo, pero no lo logró. Durante más de 15 minutos siguió sus pasos y Carbone debió pedir ayuda.

La vedette fue acosada y filmó con su celular a su agresor.

El sujeto comenzó a acosarla y la panelista no tuvo más opción que buscar a los guardias de seguridad, quienes dieron aviso a la Policía.

Para denunciar el hecho, compartió el video en su cuenta de Instagram y recibió mensajes de mujeres que creen conocer al acosador.

"La secuencia que van a ver fue hoy a las 21 hs en el Alto Palermo Shopping. El hombre que ven al comienzo del video, este hombre, de mochila azul, me siguió desde que ingresé al shopping, sola. Aproximadamente 15 minutos duró hasta que pude confirmar que me seguía y decidí grabarlo por las dudas. Luego, localicé a un guardia de seguridad para poder dar aviso de que estaba siendo acosada por este hombre. Enseguida dieron aviso al oficial de la PFA que se encontraba haciendo horas extras en el lugar (...)", comienza su posteo.

"Me escribe otra mujer del barrio de Palermo que también fue acosada por el hombre q filme en mi video. Horacio Rodríguez Larreta, ¿podrían ampliar el mapa del delito agregando las estadísticas para los delitos sexuales y sus zonas?", posteó dedicándole unas líneas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Como si fuera poco, su caso se suma al denunciado por la conductora Maju Lozano a través de su cuenta en Twitter que vivió una situación de índole similar, cuando un hombre le tocó la espalda en un restó. "Todavía nos falta mucho para aprender: todavía muchos no entendieron que no es no. No lo sé. Siempre impotencia por mi, por todas y por todos los que miraban y no hicieron nada, afirmó".